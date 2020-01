Slalom Campiglio; vince Yule, azzurro Moelgg 9/0

Secondo il norvegese Kristoffersen, terzo il francese Noel

Madonna di Campiglio (Trento) – Lo slalom speciale di cdm di Madonna di Campiglio e’ stato vinto in 1.35.60 dallo svizzero Daniel Yule, 26 anni e secondo successo in carriera visto che sulla pista trentina si era già imposto lo scorso anno.

Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.35.75 e terzo francese Clement Noel in 1.35.85 Miglior azzurro è stato il veterano altoatesino Manfred Moelgg 9/o in 1.36.99, mentre il giovane Alex Vinatzer ha chiuso 13/o in 1.37.09 dopo un paio di errori ed acrobazie per troppa foga.

Poi per l’Italia ci sono Simon Maurberger 16/o in 1.37.40, Riccardo Tonetti 24/o in 1.37.73, Giuliano Razzoli 26/o in 1.37.78 ed in coda il trentino Stefano Gross 27/o in 1.38.20 La coppa del mondo uomini passa ora in Svizzera.