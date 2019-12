Skibus a fuoco tra Cavedago e Andalo, Uil Trentino chiede più controlli

La Uil chiede maggiore attenzione alla sicurezza dei turisti e degli utenti nei servizi di trasporto privati, appaltati comunque dalla Provincia di Trento

Trento – “Non è l’ennesimo solito bus dell’Atac – commentano Walter Alotti, segretario Generale Uil Trentino e Nicola Petrolli, Uiltrasporti del Trentino – dopo l’incnedio dello Skibus fra Cavedago e Andalo, nello svolgimento di in servizio pubblico turistico, appaltato ad una azienda privata non locale, probabilmente già passata alla storia per precedenti incidenti e gravi disservizi.È frequente . continua la nota di Uil – l’affidamento stagionale a vettori extraprovinciali di servizi secondari che riescono, spesso col massimo ribasso, a vincere gare provinciali, con mezzi spesso al limite dell’inadeguatezza, probabilmente pericolosi per gli utenti, le maestranze e la circolazione stradale stessa.

Per non dire della pessima pubblicità al turismo locale. Il risparmio che la Provincia dice di fare dando queste corse al privato, ritorna come un boomerang con la circolazione sui media e sui social di filmati e fotografie, che rischiano di impaurire e quindi sviare possibili turisti verso altre regioni e località turustiche. Questi operatori privati operano in val di Fiemme, Fassa, Paganella, Rendena.

La Uil e la Uiltrasporti chiedono urgentemente un incontro con il “neo” Mobility Manager Andreatta, con l’Assessore Failoni e col Presidente Fugatti per ragionare degli affidamenti ai privati di servizi pubblici di trasporto e di sicurezza del trasporto turistico, anche riguardo ai requisiti e qualità del personale e dei mezzi in esercizio su queste tratte e segmento di mercato del trasporto su gomma. A rischio – conclud eil comunicato della Uil – la sicurezza degli utenti e della circolazione stradale di montagna, oltre all’immagine del turismo trentino e dei suoi servizi”.