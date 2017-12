Ski Sprint Primiero, il 26 dicembre Pellegrino e Noeckler tra i favoriti. Il giorno dopo Tricolori sprint a Feltre

Neve artificiale preparata da giorni e temperature ottimali per lo svolgimento della gara in pieno centro a Fiera di Primiero. Spettacolo anche a Feltre

Fiera di Primiero (Trento) – Il 26 dicembre si disputa a Primiero la 15^ edizione della Ski Sprint Primiero Energia, campionato Italiano Assoluto di sci nordico. Alle ore 14 il via alle gare con le qualifiche della Ski Sprint Young. I migliori atleti del panorama fondistico nostrano, da poco terminati gli appuntamenti di Coppa del Mondo a Dobbiaco, si concentrano sul Campionato Italiano Assoluto Team Sprint di scena a Fiera di Primiero (TN), in occasione della Ski Sprint Primiero Energia prevista per il 26 dicembre. Lungo un tracciato ad anello di 400 metri nel cuore del caratteristico borgo trentino i corpi sportivi militari si sfideranno per il trono della quindicesima edizione, una manifestazione che è un vanto per l’Unione Sportiva Primiero, pronta ancora una volta ad articolare una gara fondistica in piena atmosfera natalizia, circondando gli atleti da luminarie e dall’affetto del pubblico che per nulla al mondo si perderebbe la Ski Sprint.

Le coppie di sfidanti non sono ancora del tutto definite, ma gli azzurri si schiereranno con ogni probabilità con il duo da battere Federico Pellegrino e Dietmar Noeckler, cinque volte campioni alla Ski Sprint, con i primierotti DOC Ilaria Debertolis (Fiamme Oro) e Giandomenico Salvadori (Fiamme Gialle) desiderosi di mettersi alla prova su un terreno sportivo che li ha visti crescere. La partecipazione della Debertolis è tuttavia in forte dubbio, a causa di problemi di salute che l’hanno colpita e che le hanno fatto saltare anche la sfida di Coppa del Mondo in classico della scorsa domenica: “La preparazione è andata bene però l’inizio di stagione non è stato affatto buono, ho avuto qualche problemino fisico e non sono ancora riuscita ad esprimermi al 100% in gara. Spero di partecipare alla Ski Sprint ma in caso non so ancora in coppia con chi, quella sarà una scelta che faranno gli allenatori della Polizia in base alla nostra forma del momento. È una gara molto avvincente, spettacolare ed essendo una sprint in paese può succedere davvero di tutto! Correre in casa mi dà sicuramente una marcia in più e sentire il calore della gente così da vicino è davvero emozionante. Purtroppo l’anno scorso sono caduta proprio all’ultima curva quando ero in testa”.

A dare il via alle gare nel giorno dedicato a Santo Stefano ci saranno le qualifiche della Ski Sprint Young (ore 14) e le batterie della Team Sprint (ore 15). Sarà poi il turno delle finali giovanili alle ore 16.45, mentre alle ore 17.30 ci sarà il gran finale femminile della Team Sprint, e di seguito quello maschile.

Stefano Dellagiacoma, Sara Pellegrini ed Anna Comarella completeranno probabilmente il parterre delle Fiamme Oro, per le Fiamme Gialle ci saranno anche Manuel Perotti, Caterina Ganz, Greta Laurent e Lucia Scardoni, mentre i Carabinieri schiereranno le campionesse uscenti Debora Roncari e Gaia Vuerich, Mirco Bertolina, Claudio Muller, Stefano Gardener, Virginia De Martin, Monica Tomasini, Paolo Fanton, per l’Esercito i candidati saranno Elisa Brocard, Alice Canclini, Ilenia Defrancesco, Enrico Nizzi, Stefan Zelger, Maicol Rastelli, Fabio Pasini, Mikael Abram, Giacomo Gabrielli e Paolo Ventura. Le coppie non sono ancora definite, ma la tensione per affrontare la Ski Sprint Primiero Energia è già alta.