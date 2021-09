No Discarica Imèr: oltre centro persone al sit-in con il Patt, assenti i sindaci. Dibattito in Consiglio provinciale (VIDEO)

Alla manifestazione di Imèr erano presenti alcuni membri della minoranza del paese e due ex primi cittadini, ma anche molte famiglie del posto con bambini. Sostegno dai Pescatori, dalla Sat di zona e da altre associazioni. Nei prossimi giorni, una mozione arriverà anche nei Comuni per sostenere il no alla riapertura. Comitato pronto a proseguire la battaglia anche con un possibile ricorso. Nei prossimi giorni confronto in Consiglio provinciale

Imèr (Trento) – C’erano più di cento persone giovedì pomeriggio in località Salezzoni, a Imèr, per dire no alla riapertura dell’impianto di smaltimento rifiuti. Presenti anche i consiglieri provinciali del Patt, Michele Dallapiccola e Paola Demagri con la vice-segretaria del partito Roberta Bergamo per sostenere la battaglia dei residenti, come avevano già fatto nei giorni scorsi a Monclassico. Non sono mancate le risposte, nemmeno alle domande più spinose, relative alla passata gestione dei rifiuti, quando il partito autonomista era in maggioranza, per voce dell’ex assessore provinciale Dallapiccola.

Discarica e turismo green

“In particolare a preoccupare è stato il modo che la Giunta ha utilizzato per tamponare il problema emerso sulla questione rifiuti – precisa il Partito autonomista Trentino Tirolese – in primo luogo non è stato fatto emergere il problema e senza nessuna consultazione con le comunità di riferimento si è deciso di riaprire due discariche nelle valli. Questo dimostra come la Giunta non abbia presidiato il tema dei rifiuti, ma che si sia trovata di fronte al problema ed abbia cercato soluzioni immediate e senza dar vita ad un ragionamento più complessivo”.

Già nel 2017, confermano gli autonomisti trentini, era stato sottoscritto un “accordo di programma” per un utilizzo sostenibile del termovalorizzatore di Bolzano nel quale veniva considerato “con precisione” il momento nel quale il Trentino non avrebbe più avuto spazio all’interno delle proprie discariche. Dal momento del suo insediamento l’attuale Giunta però “non ha cercato soluzioni al problema e oggi sceglie di riaprire due siti sospesi da anni per guadagnare tempo”, conferma il Patt.

“Ci troviamo di fronte al paradosso per cui il nostro territorio viene presentato all’esterno come ‘green‘, come luogo magico, incontaminato e un paradiso per i turisti di tutto il mondo, mentre dall’altro la stessa Giunta riapre discariche senza nemmeno avvisare la popolazione residente. La Provincia deve assumersi la responsabilità di guardare al futuro – concludono – delle prossime generazioni e di trovare soluzioni concrete e sostenibili”.

Le preoccupazioni dei residenti

In questi giorni intanto, nei pressi della discarica, stanno già operando alcuni addetti, in vista di una possibile riapertura che potrebbe arrivare già entro settembre, tra le preoccupazioni dei residenti. L’assessore provinciale competente Mario Tonina non ha mai smentito in queste settimane – nonostante le numerose proteste e le firme racolte – l’intenzione della Provincia di riaprire le aree di Primiero e della Val di Sole.

Discarica Imèr: confronto nei Comuni e non solo

A breve, tutti i Consigli comunali del territorio dovrebbero portare in discussione una mozione per ribadire il no all’impianto di Imèr, chiedendo con decisione alla Provincia una urgente bonifica della zona Salezzoni. Ma il Comitato non esclude ulteriori possibili azioni, come un ricorso nei confronti della decisione della Provincia.

Monclassico e Imèr in Consiglio provinciale

Sempre la prossima settimana, il tema discarica, approderà in Consiglio provinciale, dove in questi giorni sono state consegnate le 3mila firme della petizione popolare partita da Primiero. Molte le interrogazioni (in basso) presentate in questi giorni, da Azione a Futura, dal Pd fino al Patt, per chiedere ulteriori chiarimenti.

Petizione n. 15/XVI. Riapertura della discarica di Imer

Interrogazione Ivano Job n. 2967/XVI a risposta orale immediata. Apertura di una nuova discarica vicino all’abitato di Carciano

Guarda il sit-in di Imèr