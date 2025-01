Australian Open, Grande bis di Sinner: si conferma campione a Melbourne

Battuto in tre set Zverev, per azzurro è il terzo slam

NordEst – Jannik Sinner ha vinto l’Open d’Australia, primo slam 2025, confermando il titolo conquistato un anno fa. In finale alla Rod Laver Arena, il numero 1 del ranking Atp ha battuto in tre set il tedesco Alexander Zverev (n.2 Atp) col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. Per Sinner, vincitore anche dell’Us Open 2024, questo è il terzo titolo slam in carriera.

Dopo il successo dello scorso anno il 23enne di Sesto Pusteria ha vinto il suo secondo Major allo US Open a settembre, e oggi si è regalato il terzo trofeo Slam. Con questo successo Sinner è il primo giocatore italiano a vincere 3 titoli Major, superando Nicola Pietrangeli.

“E’ molto diverso dallo scorso anno, venire da campione in carica hai ancora più pressione addosso, ma me la godo, ogni partita è stata difficile e la finale ha una pressione ancora più dura. Immagino sia una giornata difficilissima per Sasha, aveva disputato altre finali Slam, io ho avuto fortuna nel tie-break del secondo set con il nastro, so cosa sta provando, ho provato anche ad incoraggiarlo ma non è semplice in questi momenti. Per quanto mi riguarda io sono molto soddisfatto”. Lo ha detto Jannik Sinner ad Eurosport dopo il successo agli Australian Open 2025.

“Il mio tennis in questa finale? Sono partito bene, sentivo bene la palla, il secondo set poteva andare anche in maniera diversa e nel terzo sono andato a caccia nel break ma ho servito molto bene”, ha spiegato Sinner che non ha concesso palle break a Zverev in tutta la partita.

