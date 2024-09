Sinner, caso doping: più tempo per ricorso. Wada chiede approfondimento

Al momento l’agenzia non ricorrerà al Tas contro la sentenza che assolveva il tennista per l’uso incauto del Clostebol, ma ha chiesto nuova documentazione aggiuntiva. Posticipati i termini per la possibilità di presentazione del ricorso. Nel paese di Jannik in Val Pusteria, tra cartelloni per il campione e privacy attorno alla famiglia. Il sindaco: “Porti il trofeo”

NordEst – Non è ancora stato deciso nulla sul caso Clostebol che riguarda il n.1 del tennis mondiale. Sul presunto caso di doping che vede coinvolto l’azzurro. Non è ancora scaduto il tempo, a quanto pare, a disposizione dell’agenzia mondiale antidoping (Wada) per presentare ricorso contro l’assoluzione dell’azzurro, decisa dall’International Tennis Integrity Agency (Itia) dopo la sua positività a quantità minime di Clostebol riscontrata in due controlli a marzo.

La Wada, infatti, ha chiesto ulteriore documentazione all’Itia relativa alla decisione sul caso Sinner. E un comma dell’articolo 13.2 del Codice Antidoping della Wada, il 13.2.3.5, riconosce all’agenzia la possibilità di far decorrere i 21 giorni entro cui poter presentare ricorso dal momento in cui ha ricevuto la documentazione aggiuntiva.

Da Montreal, sede dell’Agenzia, si considera «il caso ancora aperto e l’indagine in corso» in base al comma sopra citato. Wada non si è accontentata delle quasi 50 pagine dettagliate della sentenza, chiede approfondimenti specifici.

Wada non vuole infatti comunicare in che data ha ricevuto (e se ha ricevuto) la documentazione richiesta, ma stando a quanto riporta Lapresse l’agenzia con sede a Montreal, avrebbe ancora dieci giorni per presentare ricorso al Tas. I tempi potrebbero inoltre dilatarsi ulteriormente qualora la Wada presentasse nuova richiesta di documentazione