Sinergia tra Carabinieri e Diocesi di Trento contro truffe anziani

Incontri di sensibilizzazione nei circoli parrocchiali

Trento – Il Comando provinciale dei carabinieri ha stretto un’intesa con la Diocesi di Trento per fornire un servizio di prossimità ai cittadini della terza età, avviando una campagna a difesa delle persone anziane. In base a tale accordo – si apprende – i militari presenti nelle 73 sedi territoriali potranno essere ospitati nei centri di aggregazione per anziani del Trentino, per incontrare quella fascia della popolazione più esposta alle truffe.

“Con questa preziosa sinergia colmiamo un gap che avevamo nel raggiungere e consigliare gli anziani di questa provincia, spesso dispersi in località e valli remote del territorio. I circoli e le attività ricreative curate da molte comunità parrocchiali costituiscono un’opportunità unica dove saremo felici, se gradito, di offrire le nostre esperienze e i nostri consigli.

Parallelamente, questo impegno contribuirà in molti Comuni a rafforzare il rapporto e i rispettivi ruoli sociali di chi esercita una responsabilità pastorale e del maresciallo comandante di stazione” ha detto il comandante provinciale di Trento, Matteo Ederle. Ufficiali e ispettori dell’arma, scelti tra i comandanti di stazione con maggiore esperienza, approfitteranno dei luoghi di aggregazione all’interno delle parrocchie trentine per organizzare momenti di sensibilizzazione e formazione. Apposito avviso sarà dato avviso sia durante le messe, sia nelle bacheche delle parrocchie.

In breve

Tragedia all’ospedale di Cles dove un bambino è morto a due ore dal parto, dopo una gravidanza regolare, per cause in via di accertamento. Sul corpo del neonato è stata disposta l’autopsia. Il parto è stato seguito dalle ostetriche che hanno allertato pediatra e rianimatore non appena – subito dopo la nascita – si sono rese conto delle difficoltà respiratorie del piccolo. Il neonatologo e un’infermiera specializzata in emergenze perinatali hanno raggiunto Cles in ambulanza oltre un’ora dopo la nascita. Non è stato possibile il trasferimento dell’equipe in elicottero a causa del maltempo.

Processo Neumair. La procura chiede l’ergastolo per Benno. L’accusa è di duplice omicidio pluriaggravato e soppressione di cadavere. La Procura ha inoltre chiesto alla Corte d’Assise di non riconoscere le attenuanti generiche. Nessun dubbio per i pm sulla lucidità e sulla premeditazione con cui l’imputato ha agito sin da subito. Anche la confessione resa alcune settimane dopo il fermo – ricorda l’accusa – è stata parziale e fatta – soprattutto – quando ormai buona parte degli atti d’indagine erano noti.

Due tentate rapine in una settimana. Protagonista un sessantenne che ha minacciato il cassiere della banca Bper di piazza General Cantore a Trento. Il 10 novembre l’uomo aveva provato a rubare l’incasso nell’ufficio postale di Pinzolo a volto scoperto, fingendo di avere una pistola. La stessa messa in scena è stata ripetuta nella banca del capoluogo la mattina del 17 novembre. L’impiegato non si è fatto intimorire e ha dato l’allarme.

La procura della Repubblica di Trento ha chiuso con quattro indagati l’inchiesta della Guardia di Finanza sulla gara d’appalto per il nuovo ospedale del Trentino, aggiudicato provvisoriamente alla ditta Guerrato e poi revocato dalla Provincia. Le ipotesi di reato sono di turbativa d’asta per il legale rappresentante e per un dipendente dell’azienda, ma anche di attività finanziaria abusiva per il rappresentante di una società di gestione del risparmio con sede a Malta e per un broker assicurativo romano.