L’Arte di Simone Turra ad Innsbruck fino al 19 novembre

Nuovo successo per l’artista primierotto, che ha inaugurato nei giorni scorsi una nuova esposizione presso La “Galerie Maier” di Innsbruck

Innsbruck (Austria) - Disegni e sculture, opera dell’artista trentino Simone Turra, in primo piano ad Innsbruck.

Partono dal 1996 e arrivano al 2016 in vari materiali (bronzo, marmo, in terracotta i due modelli della foto dell’invito in attesa di essere fusi in bronzo e molti piccoli modelli che Turra realizza per “preparare” le grandi lavorazioni).

Varie come di consueto le dimensioni: dalla Comparazione 1 del 1996 in bronzo alta 350 cm, alla Tentazione del 2012 sempre in bronzo 246 cm x 200 x 200, alla Desaparecida in bronzo del 2015 (quella sdraiata sul tavolo, a grandezza naturale- foto 3766) fino alle teste di 50/60 cm e ai piccoli modelli).

Questo è il racconto di un percorso artistico che parte dalle asciutte interpretazioni figurative dei primi anni, quasi delle astrazioni, per arrivare via via alle figure di oggi così ricche di realismo, seppur sempre compresse nelle esigenze spaziali dell’occhio dell’artista.

Tutto il percorso è arricchito dai disegni che sono sempre il punto di partenza e dai “taccuini d’argilla”, come Simone chiama le figure fatte velocemente per fissare le idee.

Una collaborazione importante con la gallerie Maier

“Sono molto felice – ha spiegato Simone Turra – di continuare con questa bella mostra la collaborazione con la Galerie Maier che dal 2006 prosegue con stima reciproca. Nel tempo è diventata un bel rapporto di amicizia con Sepp, prematuramente scomparso poco tempo fa, con la moglie Mina e la figlia Stefanie che portano avanti il lavoro della galleria.”

La Mostra sarà visitabile fino al prossimo 19 novembre 2016.

GALERIE MAIER

im Palais Trapp

6020 Innsbruck Maria-Theresien-Str. 38

lun-ven 10-12 e 15-18

sab 10-13

tel/fax (0043) 0512-580829

www.galerie-maier.at

galerie.maier@utanet.at