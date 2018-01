Sicurezza in volo, americana sale su un aereo per l’ennesima volta senza pagare il biglietto

Connect on Linked in

Sicurezza in volo. Riesce per l’ennesima volta a ‘imbucarsi’ su un aereo e a sorvolare l’Atlantico senza pagare il biglietto. Una donna di 66 anni, già recidiva, ha volato da Chicago a Londra. L’aeroporto: «Non sappiamo come abbia fatto»

NordEst – Un’impresa che ha dell’incredibile se non fosse che dimostra una grave falla nella sicurezza aerea. A metterla in atto una donna di 66 anni già denominata da alcuni network “scroccona aerea seriale” che è riuscita a salire a bordo di un volo da Chicago a Londra senza pagare il biglietto, salvo poi finire davanti a un giudice della capitale del Regno Unito.

La donna era stata identificata solamente ai controlli doganali dopo l’atterraggio. Marilyn Hartman, americana di 66 anni e ricoverata più volte in istituti di salute mentale, in passato ha più volte tentato di salire a bordo di velivoli vari (spesso riuscendoci). Anche se la sua specialità, secondo il Chicago Tribune, sarebbero i voli commerciali. Ed è proprio a bordo di uno di questi che la donna è riuscita ad arrivare prima al capoluogo dell’Illinois dove, dopo aver dormito una notte in aeroporto e un tentativo fallito di salire su di un volo per il Connecticut, ha finito poi per imbucarsi a bordo di un aereo British Airways per Londra trovando una poltrona vuota e, semplicemente, si è accomodata.

Ovviamente senza pagare il costoso prezzo del ticket. Il tutto evitando con abilità qualsiasi controllo. Tuttavia, all’arrivo la giustizia britannica non ha perso tempo e seppur non particolarmente severa, l’ha condannata all‘obbligo di sottoporsi a sedute di psicoterapia.

Le autorità aeroportuali, nel frattempo, hanno dichiarato di stare indagando su come la donna abbia fatto a eludere i controlli di rito, trincerandosi, per ora, dietro un «Non sappiamo come abbia fatto». Ciò che sorprende ancor di più, è che la Hartman, sempre secondo il Tribune, due anni fa era stata condannata a 2 anni di carcere con la condizionale per il medesimo reato. Aveva scontato però solo 23 giorni di detenzione.