Sicurezza, rivolta dei Sindaci che invitano a sospendere applicazione del decreto. Braccio di ferro tra Salvini e De Magistris

Connect on Linked in

Sindaci sul piede di guerra contro il dl sicurezza

NordEst (Adnkronos) –“I porti italiani sono chiusi, abbiamo accolto già troppi finti profughi, abbiamo arricchito già troppi scafisti! I sindaci di sinistra pensino ai loro cittadini in difficoltà, non ai clandestini”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in merito al caso della nave Sea Watch, da giorni nelle acque del Mediterraneo con decine di migranti. “Mi auguro che la Sea Watch si avvicini al porto di Napoli, perché, contrariamente a quello che dice il Governo, noi metteremo in campo un’azione di salvataggio e la faremo entrare nel porto – ha commentato De Magistris a Radio Crc – Sarò il primo a guidare le operazioni di salvataggio”.

“Iscriverei un richiedente asilo a Napoli all’anagrafe? Assolutamente sì, di fronte a persone che hanno dei diritti che devono essere riconosciuti il Comune di Napoli risponderà alla Costituzione, non a Salvini“, ha poi aggiunto il primo cittadino di Napoli, ribadendo la sua posizione in merito al decreto sicurezza, finito nel mirino di alcuni sindaci che hanno manifestato qualche dubbio sulla costituzionalità del provvedimento.

Secondo De Magistris quello di Salvini “è un linguaggio indegno di un ministro dell’Interno e lo dico con rispetto delle istituzioni repubblicane alle quali ho giurato. Questo signore – ha aggiunto il sindaco di Napoli – sta rafforzando i temi critici dell’immigrazione nel nostro paese: non fa nulla per l’integrazione, scarica tutto sui sindaci, alimenta l’odio sociale e le tensioni che possono portare a focolai pericolosissimi e aumenta le bombe sociali che lui dice essere i mali nostro Paese”. Poi l’affondo: “Io non faccio parte di un partito che ha sottratto decine di milioni agli italiani – ha sostenuto De Magistris, facendo riferimento ai 49 milioni di euro di rimborsi elettorali dovuti dal Carroccio – non vado ad abbracciare criminali durante le partite di calcio e non pavento nemmeno lontanamente l’idea, pur escludendolo, di usare esercito, carabinieri e poliziotti contro i sindaci. Se solo ci prova a pensarlo – ha assicurato il sindaco di Napoli – avrà una risposta politica e democratica talmente adeguata che se la ricorderà per tutta la vita“. Orlando tira dritto: “Andrò dal giudice civile”

Chi sono i sindaci ‘ribelli’