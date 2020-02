“Siamo Europa”, incontro e quiz a premi in Comunità giovedì 13 febbraio alle 16.30 (TUTTE LE DATE)

Primiero (Trento) – Giovedì 13 febbraio alle 16.30 presso la sede della Comunità di Primiero, interviene Giancarlo Orsingher – Europe Direct Trentino.



Quanta Europa c’è nella nostra vita quotidiana? Quali sono i finanziamenti europei disponibili per i territori? Che progetti europei sono stati realizzati nel Primiero-Vanoi? Queste sono solo alcune delle domande che verranno poste durante l’incontro, alle quali si cercherà di dare una risposta molto concreta.

L’appuntamento, è finalizzato a far conoscere maggiormente l’Europa e le molte iniziative dedicate ai cittadini.

In chiusura, non mancherà un quiz a premi con tutti i partecipanti. L’iniziativa è organizzata da Europe Direct Trentino nell’ambito del progetto “Organization of events on cohesion policy” cofinanziato dalla Commissione europea e promosso dalla Direzione generale per la Politica regionale.