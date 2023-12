Si schianta in moto e muore a Rovereto: vittima un 32enne bergamasco

L’incidente poco prima delle 13 all’altezza dello svincolo per Rovereto sud

NordEst – Incidente mortale sabato pomeriggio per un motociclista che è finito violentemente contro il guardrail a Rovereto sud. La vittima è un 32enne bergamasco morto sulla statale Loppio Busa verso le 12.45 all’altezza dello svincolo per l’ingresso in A22 di Rovereto Sud. Il giovane avrebbe perso il controllo della potente motocicletta all’uscita della galleria in direzione di Rovereto. Dopo una vistosa sbandata la moto ha concluso la propria corsa contro il guardrail. L’impatto violentissimo non ha lasciato scampo al 32enne in sella alla due ruote. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, si è alzato in volo anche l’elicottero da Trento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia stradale di Riva del Garda e i vigili del fuoco volontari di Rovereto.