Si aggrappa a masso che lo travolge: ragazzo morto in grotta, soccorso dall’elicottero di Trento

Il progetto di riforestazione Tree is Life sostenuto dal Trentino ha vinto in Kenya il Green Innovation Award Trento – Il progetto di riforestazione Tree is Life-albero è vita, sostenuto dal Trentino, ha vinto in Kenya il Green Innovation Award (premio per l’innovazione verde). E’ stata la “first lady” del Keny, Margaret Kenyatta, a consegnarlo nelle […]