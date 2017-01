Shoah 2017, Letture recitate a Canal San Bovo: per non dimenticare

La biblioteca comunale di Canal San Bovo presenta la rassegna culturale ”Squarci nel televisore”. Altre iniziative in Trentino

Canal San Bovo (Trento) - Viaggio all’inferno Letture recitate nella Giornata della memoria venerdì 27 gennaio ore 20.30 in Biblioteca a Canal San Bovo. Occasione per non dimenticare il 72° anniversario dell’abbattimento dei cancelli del campo di concentramento di Auschwitz.

In breve Giornata della memoria 2017, altre iniziative in Trentino - Tra le numerose iniziative organizzate sul territorio trentino da parte di biblioteche, enti e associazioni per commemorare le vittime dell’Olocausto, segnaliamo alcuni appuntamenti che vedono coinvolta la Fondazione Museo storico del Trentino. Giornata della Memoria: ecco alcuni Libri consigliati, disponibili presso la Biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino (via Torre d’Augusto 35 a Trento – Tel. 0461 264660 – biblioteca@museostorico.it), oppure nelle biblioteche della provincia, consultando il Catalogo bibliografico trentino . ScegliLibro - Sono più di 180 i ragazzi di Primiero che partecipano al Premio dei giovani lettori “Sceglilibro” organizzato in cooperazione da 34 biblioteche di tutto il Trentino. Sono coinvolti le ragazze e i ragazzi delle classi quinte della primaria e delle classi prime della scuola secondaria dell’istituto comprensivo di Primiero e dell’Istituto salesiano Santa Croce di Mezzano. Nelle tre edizioni proposte e curate dalle Biblioteche Intercomunale di Primiero e Comunale di Canal San Bovo, sono stati circa un 800 i ragazzi primierotti che hanno partecipato. Cinzia Tani a Primiero, Storie di donne intrepide e affascinanti “che hanno cambiato la storia”: “Donne pericolose” Chi sono? - Per conoscere le loro storie, incontro con Cinzia Tani, giornalista conduttrice, scrittrice. Palazzo delle miniere venerdì 27 gennaio 2017 ore 20.30