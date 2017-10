“Sguardi sulle religioni: tra dialoghi e conflitti” con Imam Breigheche e Martinelli, lunedì 23 ottobre alle ore 20.30 Oratorio di Pieve

Connect on Linked in

Il Decanato di Primiero in collaborazione con il Focus Group Immigrazione organizza un incontro dal titolo: “Sguardi sulle religioni: tra dialoghi e conflitti”

Primiero (Trento) – E’ un’occasione importante per confrontarsi con l’Imam Aboulkheir Breigheche rappresentante della Comunità Islamica del Trentino Alto Adige e con Alessandro Martinelli, direttore dell’ufficio Diocesano per il dialogo interreligioso, su tematiche di grande attualità come la convivenza tra più religioni e lo spunto per buone pratiche di crescita e dialogo.

Corsi di italiano di livello avanzato su tematiche legate a lavoro/patente/comunicazioni ufficiali – In collaborazione con Cinformi di Trento all’interno del progetto CCILI, c’è la possibilità di attivare anche a Primiero un corso per un livello più avanzato, in merito alla conoscenza e all’approfondimento di linguaggio e aspetti culturali specifici legati al mondo del lavoro, della patente, delle comunicazioni in ambito ufficiale. I corsi sono GRATUITI e partiranno a breve. Info e iscrizioni:

mail: trameeterra@gmail.com tel: 328.2421955 sportello: ogni giovedì dalle 18 alle 19 presso il Centro LeReti (condominio Genzianella a Fiera di Primiero)