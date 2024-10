Sgominata una banda di trafficanti di migranti

Composta da cittadini turchi operava tra l’Italia e la Germania

NordEst – Tutto inizia nel mese di settembre 2023, quando gli agenti della squadra mobile ddi Bolzano e del commissariato di Brennero arrestano tre cittadini turchi residenti in Germania. I tre, tutti provenienti da Bad Tölz, avevano trasportato a bordo di tre autovetture 21 cittadini turchi di etnia curda, fra i quali 9 minorenni, alcuni dei quali non accompagnati. Ricostruendo le mosse dei tre arrestati, la polizia aveva scoperto che questi ultimi raggruppavano, nei pressi di un parcheggio vicino alla stazione ferroviaria di Bolzano, vari migranti irregolari per poi caricarli su autoveicoli con targa tedesca. Destinazione, la Germania, viaggiando lungo l’autostrada del Brennero.

Nella circostanza i riscontri investigativi ottenuti nel corso delle indagini avevano portato alla condanna definitiva di tutti e tre i soggetti arrestati alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione ed alla multa di 190.000 euro ciascuno. Le indagini, però, non si sono fermate lì: grazie all’analisi dei tabulati telefonici, è stato dimostrato il coinvolgimento di un quarto soggetto, anche questi cittadino turco, residente in Germania, a Marktoberdorf , individuato quale probabile organizzatore del traffico di migranti dall’Italia verso la Germania e altri paesi del nord Europa; inoltre emergeva anche come nella Provincia di Bolzano potesse esserci una cellula operativa che curava l’organizzazione dei viaggi di cittadini clandestini turchi verso la Germania, ammassati in minivan o macchine private.

Attraverso lo scambio di informazioni tra polizie e, successivamente, tra autorità giudiziarie, è stata avviata un’indagine europea, istituendo, tramite Eurojust, una Squadra Comune Investigativa (Joint Investigation Team) nella quale venivano inseriti appartenenti alla squadra mobile di Bolzano, al commissariato di Brennero e poliziotti tedeschi. Sono state quindi avviate intercettazioni telefoniche dei soggetti partecipanti all’organizzazione criminale fra i quali emergevano C. N., cittadino turco di 44 anni residente a Bolzano, titolare di un esercizio pubblico in cui venivano raggruppati i migranti clandestini e si organizzavano i viaggi per il loro trasporto in Germania, e i suoi due figli C.S:, 26 anni e C.S., 25 anni, entrambi turchi.

In Germania, sono stati arrestati il leader dell’organizzazione, e altre due persone. Una terza è stata arrestata in Svizzera. In Italia invece sono state effettuate altre cinque perquisizioni a carico di altrettanti indagati residenti in Alto Adige. In totale l’attività ha portato all’arresto di 4 persone più altre 4 arrestate in flagranza di reato; inoltre altri 5 soggetti sono stati denunciati per concorso nell’attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina; circa 100 sono stati gli stranieri, tutti turchi o siriani, identificati durante l’indagine che hanno dichiarato di aver pagato anche 5.000 euro all’organizzazione per poter arrivare in Europa in condizioni che mettevano a repentaglio la loro incolumità (sempre stivati nei camion fino alla Slovenia).