Sfilata di vip per la Collezione Mariella Arduini “Spring Summer 2018”

Mara Venier. Giuliana De Sio, Debora Caprioglio, Fabio Testi, Gianni Rivera, Pamela Prati saranno alcuni dei tanti ospiti illustri che mercoledì, nella storica sede di Mariella Burani, presenzieranno alla sfilata della collezione Mariella Arduini Spring Summer 2018

di Giorgio Naccari

NordEst – Un avvenimento di moda molto atteso dal momento che la stilista reggiana sta riscontrando un notevole successo personale in mezzo mondo grazie alla produzione dei suoi capi da parte di Confezioni Pango che, da tre anni, ha in licenza il brand oltre al proprio marchio Gaia Life.

Un appuntamento da non perdere anche perchè Confezioni Pango sta registrando un significativo + 4,5% con un fatturato salito a 12,688 milioni di euro, con + 52% quale risultato ante imposte. Grazie a questo exploit l’azienda ha deciso di regalare 35 mila euro ai suoi 40 dipendenti come premio una tantum.

Pango presente in centinaia di punti vendita e in otto negozi monomarca a brand Gaia Life ha annunciato che a settembre inaugurerà un nuovo store Mariella Arduini (ex Burani) a San Pietroburgo mentre a Podgorica, in Montenegro, verranno aperti due shop in shop, uno Gaia Life e uno Mariella Arduini.

“Si tratta di un ulteriore sforzo dell’azienda per internazionalizzare sempre più le sue creazioni – evidenzia Gianfranco Scotuzzi, amministratore unico di Pango – oltre a dare molta attenzione al mondo dei social con importanti investimenti pder lo sviluppo di Facebook e Instagram atti a dare visibilità anche al bran Estesa distribuito in esclusiva tramite il canale televisivo QVC”.