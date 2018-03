Sfida tv tra gli hotel su Sky: si inizia dal Trentino

Connect on Linked in

Lo chef Bruno Barbieri conduce nuovo programma, si parte dal Trentino

Trento – Cosa succede quando a giudicare un hotel, le sue camere e i suoi servizi arriva il più severo dei giudici ovvero il proprietario di un altro albergo? Su Sky Uno HD prende il via il 27 marzo alle 21.15 4 HOTEL, la prima gara tv tra gli albergatori d’Italia.

A condurre il programma, un vero esperto di hôtellerie dopo i tanti viaggi in tutto il mondo che sa essere un cliente estremamente esigente ma è anche ironico e pungente e cioè lo chef stellato Bruno Barbieri. Sky Uno HD mette per la prima volta in competizione coloro che dell’arte dell’accoglienza alberghiera hanno fatto un mestiere. A Bruno Barbieri 4 hotel si sfidano infatti gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti d’Italia.

Gli hotel contrapposti saranno della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. Nel corso della prima puntata, tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme, nel Trentino innevato. La gara proseguirà poi a Milano, Firenze, Napoli, in Romagna e nelle Langhe.

Colleghi e avversari allo stesso tempo, guidati da Bruno Barbieri i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check- in, col suo stile inconfondibile per ciascun hotel lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore.

A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi, prezzo. Un po’ per lavoro e un po’ per assecondare la sua passione per i viaggi, Barbieri ha viaggiato tantissimo, così da diventare un esperto dell’arte dell’accoglienza alberghiera.

Ironico e pungente, racconterà la sfida e metterà i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.