Settimana dell’Acqua, in Val di Peio: escursioni, spettacoli e incontri fino al 4 luglio

Dalle fonti ai ghiacciai, dai torrenti ai laghi, in questi luoghi tutto ruota intorno all’acqua

Trento – Torna in Val di Peio, dal 25 giugno al 4 luglio 2021 la Settimana dell’Acqua: una serie di incontri, eventi e soprattutto escursioni per entrare in contatto profondo con l’elemento chiave per la vita sulla Terra, comprenderne la profonda necessità e tutelarne la salvaguardia.

Il nostro pianeta è ricoperto per il 75% di acqua, il corpo umano ne è composto per il 70%: dovrebbero essere sufficienti queste cifre per comprendere quanto la salute dell’acqua corrisponda alla salute di ogni essere vivente, eppure quella idrica è una vera e propria emergenza.

I cambiamenti climatici stanno stravolgendo a ritmo velocissimo il delicato equilibrio naturale, e la quantità di acqua disponibile per il genere umano diminuisce di giorno in giorno.

La Val di Peio – valle laterale della Val di Sole – è il luogo naturale per una manifestazione che promuova la tutela e ricordi l’importanza dell’acqua. Dalle fonti ai ghiacciai, dai torrenti ai laghi, in questi luoghi tutto ruota intorno all’acqua. Per questo motivo, il Comune di Peio in collaborazione con l’Azienda per il Turismo della Val di Sole e il Consorzio Turistico Pejo 3000 organizza la nona edizione di ‘Viviamo l’acqua’.

Per celebrare l’oro blu, è stato organizzato un ricco calendario di escursioni, una ogni giorno dei due weekend di inizio e fine evento. Si inizierà il 25/6 con una piacevole passeggiata lungo il Noce, per scoprire i segreti delle fonti della Valle.

“L’acqua è vita e per un territorio come il nostro lo è ancora di più” spiega Alberto Pretti, sindaco di Peio. “Ogni attività, estiva ed invernale, turistica e civile, è strettamente legata all’acqua, fin dall’antichità. Per questo riteniamo che comunità come la nostra abbiano non solo il motivo, ma anche il dovere di mettere in campo ogni energia per tutelare, insieme all’acqua, le nostre montagne e l’intero pianeta”.

Il programma completo degli incontri e delle altre iniziative inserite nell’ambito della Settimana dell’acqua è disponibile sul sito internet visitvaldipejo.it. Le iniziative sono realizzate dal Comune di Peio, Apt Val di Sole, Consorzio turistico Pejo3000, Terme di Pejo in collaborazione con il Parco nazionale dello Stelvio Trentino e le associazioni del territorio.