Settimana dell’Accoglienza 2018 dal 2 al 5 ottobre: molte iniziative anche nel Primiero Vanoi

Primiero/Vanoi (Trento) – Le iniziative locali sono organizzate dalla Biblioteca Comunale di Canal San Bovo, dall’Unità Territoriale di Croce Rossa di Canal San Bovo ed il Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino. Gli incontri sono volti all’integrazione, all’accoglienza e alla condivisione, ma soprattutto aperti a tutta la comunità.

MARTEDI’ 2 OTTOBRE, ore 16:30: I GIROTONDI DELL’ACCOGLIENZA: VIAGGIO INTORNO AL MONDO A COLORI. Pomeriggio di letture animate, giochi e racconti in compagnia presso la Biblioteca Comunale di Canal San Bovo. A concludere una gustosa merenda multiculturale.

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE, ore 15:00 : INCONTRO CON LE BIODIVERSITA’ A VILLA WELSPERG: Dopo il benvenuto da parte del Direttore del Parco di Paneveggio Pale di San Martino, un esperto accompagnerà i presenti, per una breve passeggiata nei dintorni di Villa Welsperg e del Laghetto Welsperg, cercando di sviluppare il tema legato alla biodiversità. A seguire merenda per tutti i partecipanti in Villa.

VENERDI’ 5 OTTOBRE, ORE 20:30: SERATA CINEFORUM. Presso la Sede della Croce Rossa Italiana dell’Unità Territoriale di Canal San Bovo, verrà proposta la proiezione del Film: “La prima neve”. Film dell’anno 2013, diretto da Andrea Segre, ambientato nelle Valli Trentine.

Dati, informazioni e curiosità sull’accoglienza nella Comunità di Primiero – Per saperne di più ma soprattutto per essere correttamente informati, è possibile approfondire l’argomento scaricando le “FAQ Profughi a Primiero” con il nuovo Report periodico aggiornato sul portale completamente rinnovato, della Comunità di Primiero. Da luglio 2015 anche le Valli di Primiero e Vanoi sono diventate territorio di accoglienza. Circa una ventina di Richiedenti Protezione Internazionale sono accolti in diversi appartamenti e comuni, sono entrati a far parte della nostra quotidianità, partecipano alle attività del territorio e seguono l’iter che li porterà alla verifica per l’ottenimento di una forma di protezione internazionale. Focus Group Immigrazione in collaborazione con gli enti gestori del progetto di accoglienza, racconta in un dossier questi anni e le varie attività svolte, rispondendo in questo modo anche a quelle che sono spesso le domande più frequenti sui profughi a Primiero.