Rovereto – In cartellone il 25 aprile l’omaggio dell’Accademia di Musica Antica di Rovereto a Claudio Monteverdi, nel 450° anniversario dalla nascita.

Tra gli ospiti: l’ensemble L’Astrée (Academia Montis Regalis), il quartetto dell’Orchestra da Camera di Mantova, Ensemble Rénovations con Roberta Gottardi e Davide Burani, l’Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato. Chiude la rassegna il suggestivo concerto della Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento sul Monte Zugna, luogo carico di storia, nel centenario della Grande Guerra.

Si terrà dal 22 aprile al 14 maggio 2017 la prima edizione di “Settenovecento – Incontri musicali a Rovereto”, il nuovo festival trentino nato da un progetto congiunto di WAM Festival Internazionale W. A. Mozart a Rovereto, Centro Internazionale di Studi Riccardo Zandonai e Accademia di Musica Antica. Con lo scopo di unificare le numerose proposte musicali del territorio in un unico calendario di concerti, le tre realtà trentine hanno dato vita a un modello di collaborazione artistica, organizzativa e promozionale unico nel suo genere che, pur sfruttando i vantaggi della cooperazione, valorizza l’individualità dei soggetti aderenti.

La direzione artistica, condivisa da Angela Romagnoli (WAM Festival Mozart), Romano Vettori (Accademia Musica Antica), Diego Cescotti e Federica Fortunato (Centro Studi Zandonai), ha confezionato un cartellone di alto profilo che fa della varietà il suo punto di forza, accostando con una certa libertà generi musicali, periodi storici, ricordi, spunti di riflessione e luoghi.

Il titolo di questa prima edizione, “Risonanze”, evoca gli echi musicali fra un’epoca e l’altra e celebra una serie di anniversari, di natura anche molto differente, che rimandano a una memoria sonora sfaccettata: dai 450 anni dalla nascita di Monteverdi, al centenario della prima guerra mondiale.

Il festival si articola in tre fine settimana: 22-25 aprile, 5-7 maggio, 12-14 maggio. L’apertura, il 22 aprile , sarà affidata a Elio e i Fiati Associati , protagonisti al Teatro Zandonai di Rovereto di “Mozart alias Rossini”. Elio, fra i più versatili artisti italiani, sfida in scena due maestri affini per genio e carattere e si fa loro cantore – nei panni di quel Figaro caro a entrambi – accompagnato da I Fiati Associati, ovvero Massimo Mercelli (flauto), Fabio Bagnoli (oboe), Riccardo Crocilla (clarinetto), Paolo Carlini (fagotto), Paolo Faggi (corno).

Segue, domenica 23 aprile, il tradizionale appuntamento al Giardino Bridi – De Probizer, luogo mozartiano per eccellenza, quest’anno affidato al sax di Giulio Gianì. Il giovane artista accompagnerà il pubblico in un percorso nel parco, punteggiato da improvvisazioni su temi mozartiani alternate a letture da un pamphlet di Giuseppe Antonio Bridi. A chiusura del primo fine settimana, martedì 25 aprile, l’ensemble vocale e strumentale dell’Accademia di Musica Antica e dell’Institut für Aufführungspraxis della Kunstu niversität di Graz diretto da Romano Vettori omaggerà Claudio Monteverdi (in programma il Vespro di San Marco dalla Selva Morale e Spirituale) nel 450° anniversario della nascita, evento celebrato dalle rassegne di tutto il mondo.

La seconda tranche di appuntamenti inizia con un omaggio al Settecento. In programma Le Quattro Stagioni di Vivaldi, a cura dell’ensemble L’Astrée, gruppo cameristico dell’Academia Montis Regalis (5 maggio), il Quintetto per clarinetto e il Concerto per arpa di Mozart a cura dell’Ensemble Rénovations con Roberta Gottardi e Davide Burani (6 maggio). Domenica 7 maggio il Quartetto dell’Orchestra da Camera di Mantova eseguirà al MART musiche di Mozart, Webern, Šostakovič, tracciando un ponte ideale tra Sette e Novecento.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, appuntamento a Rovereto venerdì 12 maggio con il Gruppo Strumentale R. Dionisi, che proporrà un programma cameristico dedicato al Novecento, e sabato 13 maggio (ore 21, Chiesa di San Marco) con l’Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato diretta da Lorenzo Donati, che proporrà un programma emblematico del festival Settenovecento: il Requiem K626 di Mozart e il Cantus in memory of Benjamin Britten di Arvo Pärt.

Gran finale domenica 14 maggio presso il Rifugio Coni Zugna, sul Monte Zugna, dove un corpo giovanile rappresentativo della Federazione dei Corpi Bandistici del Trentino darà vita a suggestioni sonore improvvisate in un luogo carico di storia, simbolo della Grande Guerra.

PROGRAMMA

1° weekend

Sabato 22/04/2017 ore 21.00 | Rovereto, Teatro Zandonai

Mozart alias Rossini

Elio e i Fiati Associati

Biglietti: platea e palchi centrali € 25,00 | palchi laterali € 20,00 | loggione € 15,00

Domenica 23/04/2017 ore 11.00 | Rovereto, Giardino Bridi – De Probizer

Visita in musica al Giardino Bridi

Giulio Gianì, sassofono

Biglietto unico € 10,00

Ingresso gratuito per i soci WAM, Accademia di Musica Antica e Centro Studi Zandonai

Martedì 25/04/2017 ore 21.00 | Rovereto, Chiesa di San Marco

Concerto in onore di San Marco: Claudio Monteverdi, Vespro di San Marco dalla Selva Morale e Spirituale

Ensemble vocale e strumentale dell’Accademia di Musica Antica e dell’Institut für Aufführungspraxis –Kunstuniversität, Graz

Romano Vettori, direttore al cembalo

Ingresso libero

2° weekend

Venerdì 05/05/2017 ore 21.00 | Rovereto, Sala Filarmonica

Vivaldi, Le Quattro Stagioni e dintorni…

Ensemble L’Astrée – Academia Montis Regalis

Biglietto unico € 10,00

Ingresso gratuito per i soci WAM, Accademia di Musica Antica e Centro Studi Zandonai

Sabato 06/05/2017 ore 21.00 | Rovereto, Sala Filarmonica

Mozart, Quintetto per Clarinetto e Concerto per Arpa

Ensemble Rénovations con Roberta Gottardi e Davide Burani

Biglietto unico € 10,00

Ingresso gratuito per i soci WAM, Accademia di Musica Antica e Centro Studi Zandonai

Domenica 07/05/2017 ore 16.00 | MART

Mozart, Quartetto n. 16 in Mi bemolle maggiore K428

Webern, Langsamer Satz

Šostakovič, Quartetto n. 7 op. 108

Quartetto dell’Orchestra da Camera di Mantova

Ingresso libero

3° weekend

Venerdì 12/05/2017 ore 21.00 | Rovereto, Chiesa di Sant’Osvaldo

Musiche di J. Ibert e R. Dionisi

Gruppo Strumentale “R. Dionisi”

Ingresso libero

Sabato 13/05/2017 ore 21.00 | Rovereto, Chiesa di San Marco

Mozart, Requiem K626

Pärt, In memory of Benjamin Britten

Orchestra Camerata Strumentale Città di Prato

Lorenzo Donati, direttore

Ingresso libero

Domenica 14/05/2017 ore 14.00 | Monte Zugna, Dintorni del Rifugio Coni Zugna

Suoni nella natura

Corpo giovanile rappresentativo della Federazione dei Corpi Bandistici del Trentino

Ingresso libero