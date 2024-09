Settantenne perde la vita in val Passiria. Molti interventi di soccorso anche in Trentino

Caduta rovinosa sabato mattina, difficili soccorsi causa nebbia in quota

Bolzano – In val Passiria, in Alto Adige, un uomo di 70 anni del posto ha perso la vita durante un’escursione in montagna. La caduta rovinosa è avvenuta tra il lago dell’Alpe e il monte dei Granati, nei pressi dell’ex rifugio Essener a 2.400 metri di quota. A causa della fitta nebbia non è potuto intervenire l’elicottero e gli uomini del soccorso alpino della val Passiria e della Guardia di finanza sono saliti a piedi. I soccorritori, giunti sul posto, hanno solo potuto costatare la morte dell’anziano.

Polizia ritrova bambina di 8 anni sul Lago di Garda

La Squadra Nautica della polizia ha tratto in salvo una piccola turista tedesca che aveva perso il contatto con suo padre durante un’uscita in windsurf. Il padre, avendo perso di vista nel corso della navigazione la figlia Vivian di 8 anni, molto preoccupato, ha chiesto aiuto alla Squadra acqua interne della polizia di Riva del Garda in servizio con acquascooter. Le ricerche sono partite immediatamente, in questi casi ogni attimo è infatti prezioso. Tre equipaggi hanno perlustrato sinergicamente l’area interessata, con la collaborazione anche di un gommone del servizio Spiagge sicure. Dopo circa 40 minuti il lieto fine: la bambina è stata avvistata a sud della Colonia Pavese di Torbole a circa 200 metri dalla costa ed è stata tratta in salvo. Il padre ha voluto ringraziare gli specialisti della polizia impegnati nel Garda anche per i mondiali di apnea per disabili.

In breve

Un giovane di 26 anni è stato soccorso a Tonadico di Primiero. E’ accaduto nel pomeriggio di sabato verso le 13.30. In zona è arrivato anche l’elisoccorso che ha trasferito l’uomo al Santa Chiara di Trento in codice giallo. Poco dopo, l’elisoccorso è intervenuto anche al rifugio Rosetta sulle Pale, per una persona che ha accusato un grave malore. Molti altri interventi non gravi si sono registrati in tutto il Trentino, in questa giornata di fine estate.