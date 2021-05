Sesto giorno consecutivo con zero decessi covid in Trentino, nessun decesso anche in Alto Adige

La situazione covid di martedì 25 maggio in Regione. Via libera vaccini per esenti ticket

Trento/Bolzano – Anche martedì, per il sesto giorno consecutivo, nessun decesso per coronavirus in Trentino, secondo il rapporto dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Dati confortanti anche per il numero dei nuov contagi (24) e delle vaccinazioni che hanno raggiunto quota 275.000 in poco meno di 5 mesi.

I tamponi molecolari molecolari analizzati ieri sono stati 545 (tutti gestiti all’ospedale Santa Chiara di Trento) dai quali sono emersi 5 nuovi casi positivi. Altri 19 contagi sono stati intercettati con 1.234 test antigenici. I nuovi casi fra bambini e ragazzi sono 8: fra questi c’è un piccolo in fascia 3-5 anni, quindi uno tra 6-10 anni, 2 tra 11-13 anni e 4 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 64. Anche oggi nessun caso invece fra gli ultra ottantenni, ma ci sono 5 casi tra 60-69 anni e 2 tra 70-79 anni.

Lunedì i nuovi ingressi sono stati 2 ma le dimissioni sono state il triplo (6); al momento ci sono 47 pazienti, di cui 14 in rianimazione. I nuovi guariti sono 33. Riguardo ai vaccini, questa mattina le somministrazioni sono arrivate a 274.901 (di cui 64.491 seconde dosi). Le dosi finora somministrate nelle categorie over 80, 70-70 e 60-69 sono rispettivamente 62.370, 54.007 e 54.904.

Esenti ticket

L’assessore Stefania Segnana ha informato i consiglieri provinciali della decisione presa dal gruppo di lavoro dell’Azienda sanitaria sulla base della disponibilità di vaccini e delle dosi che stanno arrivando, di aprire le prenotazioni, a partire da questo fine settimana, per tutti gli esenti ticket per la somministrazione del vaccino Pfizer.

“Si tratta – ha spiegato Segnana – di circa 19.000 persone appartenenti a questa categoria di persone fragili. Altra novità: le vaccinazioni si potranno chiedere e ottenere anche presso i medici di medicina generale, in quanto le dosi di questo vaccino si possono conservare in frigo una volta scongelate”.

Il punto in Alto Adige

Nel bollettino covid altoatesino, dopo quasi una settimana, torna lo 0 alla voce decessi. I nuovi casi sono appena 20, ma – a causa delle festività di Pentecoste – il numero di tamponi è anche particolarmente basso.

Sono infatti risultati positivi sette su 290 tamponi pcr e 13 su 1.648 test antigenici. I pazienti ricoverati attualmente sono 28: 5 in terapia intensiva, 15 nei normali reparti e 8 nelle cliniche private. Nella struttura di Colle Isarco è rimasta un’unica persona. Gli altoatesini in quarantena attualmente sono 1.573, mentre il numero dei guariti sale di 98 a 72.225.