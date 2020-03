EMERGENZA COVID-19, servizi di consegna a domicilio Primiero Vanoi Mis: segnalateci il Vostro

Ecco una lista che aggiorneremo in tempo reale con tutti i servizi attivi o le disponibilità a supportare chi vive da solo. Per informazioni: sms/whatsapp alla nostra redazione tel 349/240 66 14. A questo link i servizi attivi in valle e quelli sospesi per l’emergenza

FARMACI

Croce Rossa Italiana in collaborazione con Federfarma e Assofarm ha intensificato il servizio totalmente gratuito di consegna farmaci a domicilio a favore delle persone vulnerabili attraverso il numero verde CRI per le Persone 800 065510, disponibile h24

Farmacia Alla Madonna Primiero servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio per anziani e persone sole. contatta la farmacia al telefono o via whatsapp al numero 335 5983360 info@farmaciatrotter.it – consegna mercoledì e sabato pomeriggio

ALIMENTARI

Famiglia Cooperativa di Zortea (telefono 0439/719015) servizio domiciliare gratuito, servizio gratuito di stampa compiti a casa e autocertificazione decreto.Tra qualche giorno attivazione edicola con vendita giornali/riviste

PRESTITO EBOOK/FILM/CORSI GRATIS

Biblioteche locali, consulta la piattaforma trentino.medialibrary per il prestito digitale con la più grande collezione di contenuti per tutte le biblioteche italiane. Vi si possono trovare e-book, musica, film, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro. Per le risorse audio ed e-book è possibile anche il download. Manda una mail con la richiesta di iscrizione, indicando: nome e cognome, numero di tessera della biblioteca, indirizzo e-mail di riferimento. Potete anche scrivere: primiero@biblio.infotn.it) o telefonare al numero 0439 762344

DIOCESI TRENTO

#iotisonovicino Diocesi Trento la prima linea telefonica risponde al numero 0461/261.166. È curata dal Servizio Caritas Diocesana a cui ci si può rivolgere, in particolare, per bisogni urgenti e inderogabili, soprattutto di ordine materiale. La seconda linea telefonica risponde al numero 0461/891.200 (Segreteria Generale della Curia Arcivescovile) e punta ad accogliere il desiderio di ascolto e accompagnamento spirituale. dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 9.00-12.30 e 13.30-17.00