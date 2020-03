EMERGENZA COVID-19, servizi di consegna a domicilio Primiero Vanoi Mis: segnalateci il Vostro

Ecco una lista che aggiorneremo in tempo reale con tutti i servizi attivi o le disponibilità a supportare chi vive da solo. A questo link i servizi attivi in valle e quelli sospesi per l’emergenza

LA RETE TERRITORIALE

Nuovo Numero di telefono 0461-495244 gratuito presso la Centrale Unica di Emergenza di via Pedrotti a Trento per necessità quali la spesa, i farmaci, l’ascolto. Le richieste saranno raccolte da personale qualificato e debitamente formato del Dipartimento Salute che risponderanno sette giorni su sette dalle 8 alle 20. Nelle Valli entreranno in azione reti territoriali attivate dai servizi sociali delle Comunità di Valle e direttamente dal punto provinciale. #Resta a casa, passo io

ALIMENTARI / FRUTTA E VERDURA

Famiglia Cooperativa Imèr e Vanoi. Servizio a domicilio senza costi aggiuntivi. Per gli ordini è possibile telefonare ai seguenti contatti: telefono 0439/67093 punto vendita di Imer; telefono 0439/719794 punto vendita di Lausen per il Vanoi oppure inviare una email ai seguenti indirizzi: fc.imer@cooptrentina.it – fc.vanoi.lausen@cooptrentina.it (per le consegne da Imer è utilizzabile il servizio Pagobancomat)

Famiglia Cooperativa di Mezzano effettua consegne a domicilio su tutto il territorio della Comunità di Primiero con le modalità di seguito riportate:

Dal lunedì al sabato due turni di consegna a discrezione del cliente- dopo le 11.00 o dopo le 17.30 con servizio è gratuito. Si possono effettuare ordini telefonici ai seguenti recapiti: Mezzano telefono 0439/67105 – San Martino di Castrozza telefono 0439/68021. E’ possibile effettuare ordini on-line al seguente link: https://forms.gle/ wB6qSmCBJ7gwDdvP7 Per gli acquisti effettuati presso il negozio di Mezzano è disponibile il servizio di PagoBancomat da casa

Famiglia Cooperativa di Zortea (telefono 0439/719015) servizio domiciliare gratuito, servizio gratuito di stampa compiti a casa e autocertificazione decreto. Tra qualche giorno attivazione edicola con vendita giornali/riviste

Centro Spesa Ronco nel Vanoi, consegna gratuita della spesa ed eventualmente in valle, contattando il telefono 0439/71 96 86

Ortofrutta Melchiori Sergio effettua consegna gratuita a domicilio dal lunedì al sabato ,mattina (per ordini pervenuti entro le 11.30)e pomeriggio (per ordini pervenuti entro le 17.00), anche Mezzano e Imèr una volta al giorno. Telefonare ai numeri di telefono: 0439 62392 – 348 3729649 – 349 0091628

FARMACI A CASA

Croce Rossa Italiana in collaborazione con Federfarma e Assofarm ha intensificato il servizio totalmente gratuito di consegna farmaci a domicilio a favore delle persone vulnerabili attraverso il numero verde CRI per le Persone 800 065510, disponibile h24. E’ sempre attivo il servizio della Croce rossa di Canal San Bovo in convenzione con medici di base e farmacie.

Farmacia Alla Madonna Primiero servizio gratuito di consegna farmaci a domicilio per anziani e persone sole. contatta la farmacia al telefono o via whatsapp al numero di telefono 335 5983360 info@farmaciatrotter.it – consegna mercoledì e sabato pomeriggio.

Farmacia Zonta Mezzano consegna a domicilio gratuita di farmaci a persone anziane, fragili, senza rete famigliare e costrette a casa. Contattare il numero 366.4696223 o scrivere mail: prenota@farmaciazontaprimiero.it comunicando codice fiscale, numero di telefono e indicare se i farmaci dovranno essere originali o equivalenti.

PRESTITO EBOOK/FILM/CORSI GRATIS

Biblioteche locali, consulta la piattaforma trentino.medialibrary per il prestito digitale con la più grande collezione di contenuti per tutte le biblioteche italiane. Vi si possono trovare e-book, musica, film, banche dati, corsi di formazione online (e-learning), archivi di immagini e molto altro. Per le risorse audio ed e-book è possibile anche il download. Manda una mail con la richiesta di iscrizione, indicando: nome e cognome, numero di tessera della biblioteca, indirizzo e-mail di riferimento. Potete anche scrivere: primiero@biblio.infotn.it) o telefonare al numero 0439 762344

DIOCESI TRENTO

#iotisonovicino Diocesi Trento la prima linea telefonica risponde al numero 0461/261.166. È curata dal Servizio Caritas Diocesana a cui ci si può rivolgere, in particolare, per bisogni urgenti e inderogabili, soprattutto di ordine materiale. La seconda linea telefonica risponde al numero 0461/891.200 (Segreteria Generale della Curia Arcivescovile) e punta ad accogliere il desiderio di ascolto e accompagnamento spirituale. dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 9.00-12.30 e 13.30-17.00