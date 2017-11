Serracchiani, Fvg lavora per intesa con Amazon

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Incontro con friulani e giuliani a New York

NordEst – La Regione è al lavoro per aprire nuovi canali occupazionali per i giovani formatisi nelle scuole di specializzazione e nelle Università del Friuli Venezia Giulia attraverso un’intesa con Amazon, il colosso mondiale dell’e-commerce. E’ questa – riferisce la Giunta regionale con una nota – una delle opportunità emerse dalla missione a New York della presidente Debora Serracchiani a seguito degli incontri con i corregionali residenti oltreoceano.

“La Regione – ha riferito Serracchiani – intende verificare la possibilità di sottoscrivere “un memorandum of understanding” operativo con Amazon, al fine di comprendere le necessità di questa azienda rispetto alla campagna di assunzioni che intende condurre in tutto il mondo nei prossimi mesi”.

Amazon sta cercando personale qualificato per giungere al reclutamento di cento mila nuovi dipendenti entro la metà del 2018, come ha confermato Marc Lupinacci, corregionale presidente del Fogolar Furlan di New York e responsabile di Shopbop East Dane di Amazon.

L'abbraccio dei corregionali, ambasciatori del #FVG all'estero, racchiude tutto l'orgoglio, l'affetto e il grande amore per la nostra terra pic.twitter.com/Aad7dTpDxR — Debora Serracchiani (@serracchiani) November 16, 2017

Negli store @EatalyIT di New York, Chicago, Boston e Los Angeles dal 30 ottobre al 3 dicembre più di trenta eventi dedicati ai prodotti #FVG: una vetrina d'eccezione per promuovere le eccellenze del territorio regionale in #USA pic.twitter.com/OvgpuQ89nY — Debora Serracchiani (@serracchiani) November 16, 2017

A #NewYork l'incontro con @LidiaBastianich, promotrice della ristorazione di qualità e ambasciatrice della cucina italiana nel mondo pic.twitter.com/Rqwu7lZUeK — Debora Serracchiani (@serracchiani) November 17, 2017