Seren del Grappa, due donne investite mentre vanno a teatro: una è grave

Alla guida di una Smart bianca, un uomo che non è riuscito ad evitare l’impatto

Belluno – Saranno gli uomini dell’Arma a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto sabato sera a Seren del Grappa nel Bellunese. Due donne sono state investite mentre stavano andando a teatro.

Sono finite sotto una macchina verso le 20.30 di sabato sera, in via Monte Grappa: S.R., 73 anni, è stata presa in pieno e l’ambulanza del 118 l’ha trasportata con urgenza all’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Le sue condizioni sono gravi e i medici si sono riservati la prognosi. L.M.F., classe 1952, è invece poco meno che illesa, ma ha preso un grande spavento.

Alla guida della vettura, una Smart bianca, un uomo che non stava andando forte, ma che non avrebbe visto le due signore.

Il 62enne, J.A. – secondo le verifiche dei carabinieri del Nucleo Radiomobile è risultato negativo ai test previsti per legge. La strada è rimasta chiusa per alcune ore finchè non sono stati ultimati i rilievi di legge.