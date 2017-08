Sequestro a scopo estorsione, Rapito per avere ‘perso’ un chilogrammo di marijuana

Connect on Linked in

Su richiesta Dda e antiterrorismo, nuova operazione dei Carabinieri

Trento – Rapito perché sosteneva di essersi perso un chilogrammo di marijuana che aveva in custodia e rilasciato dopo che il padre ha pagato 7.000 euro per liberarlo. Il sequestro lampo a scopo di estorsione riguarda un giovane trentino di 22 anni, che ne ha informato i carabinieri quando è stato arrestato, nel marzo scorso, a conclusione di un’indagine, denominata ‘Caffè espresso’, su una banda armata dedita al traffico di stupefacenti.

Il rapimento, con tanto di botte ricevute in un campo, in Trentino, risale a settembre del 2016. È allora che i carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana avevano iniziato l’indagine ‘Ranson’, che ha portato ora a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per cinque persone per sequestro di persona a scopo di estorsione: un italiano e quattro albanesi.

Emessa dal gip di Trento Marco La Ganga, su richiesta del pm Davide Ognibene. I militari trentini stamani hanno arrestato l’italiano e tre degli albanesi, residenti a Pergine Valsugana.

Le immagini TGR della conferenza con i Carabinieri