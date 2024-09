Sequestrati formaggi senza tracciabilità in una malga trentina

Operazione dei carabinieri del Nas

Trento – I carabinieri del Nas hanno sequestrato 63 forme di formaggio in una malga del Trentino dove hanno scoperto una produzione casearia effettuata in assenza di notifica all’azienda sanitaria. L’intervento dei militari – informa l’Arma – è avvenuta in seguito alla segnalazione effettuata da un Comando di Stazione della compagnia di Rovereto.

Complessivamente, i carabinieri hanno sequestrato circa 189 chilogrammi di formaggio, per un valore quantificato di circa tremila euro. “L’operazione conferma la collaborazione informativa tra Arma territoriale e Arma speciale in Trentino, che permette ai militari del Nas di ricevere informazioni qualificate anche dalle valli più lontane”, afferma il comandante dei Nas di Trento, Federico Silvestri. Per i prodotti sequestrati sarà probabilmente disposta la distruzione, mentre il gestore della malga verrà sanzionato per omessa notifica della attività di produzione alla autorità sanitaria e omessa tracciabilità degli alimenti prodotti. I controlli dei Nas si sono intensificati per tutto il periodo estivo per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie anche nelle malga e assicurare la sicurezza alimentare.