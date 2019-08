Sequestrati 133 chili di funghi, raffica di multe in Trentino

Connect on Linked in

Operazione della Forestale

Trento – Il Corpo forestale della val di Non ha provveduto ad un controllo della raccolta dei funghi nei comuni di Castelfondo e Brez.

L’operazione di vigilanza ha portato alla redazione di 28 verbali di contravvenzione per violazioni delle regole di raccolta di funghi, quasi tutte per raccolta oltre i limiti consentiti, e di 3 verbali per transito non autorizzato su strade forestali. Si è proceduto inoltre alla confisca di 133 chilogrammi di funghi, quasi tutti porcini.

I funghi sequestrati sono stati devoluti in beneficenza presso strutture locali ad eccezione di un limitato quantitativo che è stato distrutto per dubbia commestibilità, a causa del cattivo stato di conservazione.

Eclatante il caso in cui sono stati contestati 29.5 chili a carico di un singolo raccoglitore, che aveva nascosto i porcini nel vano della ruota di scorta della sua auto. Nei prossimi giorni è prevista un’intensificazione dei controlli.