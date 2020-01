Selva di Cadore, Escavatore si ribalta in mezzo alla strada: recuperato dai Vigili del fuoco

Intervento iniziato alle 09.50 e terminato attorno alle 16.00 sul posto vigili del fuoco di Belluno, Agordo, e Volontari Selva

Belluno – Impegnativo intervento dei Vigili del fuoco venerdì mattina per il recupero di un escavatore impegnato nei boschi a ridosso della provinciale della Val Fiorentina, in seguito ai danni provocati dalla tempesta Vaia. La strada è stata chiusa al traffico dopo lo schianto e riaperta nel tardo pomeriggio.

Il tratto che collega Colle Santa Lucia in Agordino con Selva di Cadore, già in passato era stato chiuso per diverso tempo in seguito alla tempesta Vaia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Belluno, Agordo, e Volontari Selva.