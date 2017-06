Seggiovia Cereda, Simoni: “Trentino Sviluppo intende chiuderla?” Presidente Rossi: “Gara deserta, ipotesi dismissione e ricollocamento”

Connect on Linked in

Il consigliere provinciale di Progetto trentino, Marino Simoni, ha chiesto alla Giunta se corrisponda al vero che Trentino Sviluppo intenderebbe smantellare il piccolo impianto di risalita di Passo Cereda, per quali motivazioni, se non si prospetti un danno erariale a seguito dello smantellamento della seggiovia rinnegando così la missione che prevedeva il suo rilancio per lo sviluppo turistico del Passo

Trento – Sulla questione è intervenuto il presidente Ugo Rossi che ha chiarito che l’impianto da anni non risulta più in esercizio. Trentino Sviluppo non ha la mission di gestire, ma di affidare e promuovere la gestione dietro corresponsione di canone di affitto e ammortamento, seppur in un regime favorevole. La gara sull’impianto in questione è andata deserta e nessuno si è reso disponibile alla gestione.

Per questo motivo Trentino Sviluppo ha considerato la dismissione e il ricollocamento dell’impianto, ipotesi sulla quale sono in corso considerazioni e ragionamenti di carattere economico. Si valuterà poi il da farsi, prendendosi anche l’impegno, aldilà delle valutazioni tecniche, che Trentino Sviluppo non agisca solo con una logica societaria, ma più globale ed allargata.

Il consigliere Marino Simoni ha quindi auspicato che queste decisioni vengano comunque assunte in accordo con gli enti locali. Mi stupisce che il bando sia andato deserto, ha osservato, dato che mi risulta ci potrebbero essere degli interessati. C’è anche la possibilità di stimolare i gestori di altri impianti della zona per favorire la permanenza sul territorio dell’impianto e la sua sostenibilità.