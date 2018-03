Elezioni, vola M5s al 32,5% primo partito. Centrodestra avanti, il Pd crolla sotto il 20%

Connect on Linked in

M5s esulta, nel centrodestra Lega sopra Forza Italia. Pd sull’orlo del baratro, Renzi valuta dimissioni. Media esteri: ”l’Italia senza maggioranza’

NordEst – Trionfo M5S, crollo Pd, e boom Lega che sorpassa Forza Italia. E’ quello che sta emergendo in base ai dati ancora parziali delle elezioni. Tutto secondo i pronostici? Quasi. Il dato più significativo – oltre alla grande affermazione dei 5 Stelle – è il partito di Salvini che ruba lo scettro a Berlusconi. Di fatto, però, esce comunque un Paese spaccato in tre. E una maggioranza lontana per tutti.

Alla Camera, come al Senato, in Trentino Alto Adige lo scrutinio dei collegi uninominali in Trentino vede in vantaggio il centrodestra. In Alto Adige invece il centrosinistra è davanti.

Anche in Veneto e Friuli, esce dunque un Paese spaccato in tre, come d’altronde era ampiamente previsto, ma con una affermazione di M5s importante. Il Movimento 5 Stelle fa meglio delle precedenti elezioni politiche, allungando fino a cinque punti percentuali alla Camera. Balzo in avanti anche per la Lega che supera Forza Italia.