Seduta congiunta consigli Tirolo-Alto Adige e Trentino

Posted on

I soccorritori partiti per raggiungere i 3 alpinisti italiani bloccati vicino alla vetta dell'Aconcagua sono giunti in cima. Alla missione stanno partecipando circa 40 persone, che via a via cercheranno di convergere sul posto per far evacuare gli alpinisti. Sono tutte guide e volontari molto esperti', precisano le fonti. Fonti argentine hanno diffuso i nomi […]