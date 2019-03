Sedico, Cade in pozzetto per un malore e muore

Connect on Linked in

Intervento VV.FF. e Suem, uomo ormai deceduto

Sedico (Belluno) – Un uomo di 63 anni è morto dopo essere caduto in un pozzetto nei pressi della propria abitazione, in una frazione di Sedico (Belluno). L’incidente è avvenuto intorno alle ore 8.00. La vittima stava chiudendo la saracinesca principale della condotta dell’acqua, su richiesta dell’idraulico, quando probabilmente per un malore è caduto a testa in giù nel tombino, rimanendo con le gambe all’esterno.

I vigili del fuoco, accorsi da Belluno, sono riusciti a estrarre l’uomo, ,a il personale del Suem 118 ne ha dovuto dichiarare la morte.