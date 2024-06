Secondo intervento notturno dell’elicottero a Primiero: giovane soccorso per una caduta in casa

Poco dopo le 2 di notte di domenica, elisoccorso a Primiero per prestare le prime cure ad un giovane caduto in casa dal secondo piano. L’elicottero era intervenuto in valle anche nella notte tra venerdì e sabato per un soccorso sanitario

Primiero (Trento) – Sanitari del 118, vigili del fuoco di Primiero ed elicottero mobilitati anche nella notte tra sabato e domenica per prestare i primi soccorsi ad un giovane, in seguito ad una caduta da alcuni metri, dal secondo piano di una abitazione di Transacqua.

Sul posto, ambulanza, vigili del fuoco ed in piazzola a Transacqua, è atterrato l’elicottero giunto da Trento. Il giovane avrebbe riportato diversi traumi, cadendo sul tetto di un’auto parcheggiata nei pressi di una casa, per cause in corso di accertamento. E’ stato trasferito in prognosi riservata all’ospedale di Trento, poco dopo le 3 di domenica.