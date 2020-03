Se non fosse vero potrebbe essere un romanzo di fantascienza…

Posted on

Il 45enne Salvatore Marrone, intervenuto in una lite in difesa del figlio, è stato colpito al volto da un automobilista di Longarone Belluno – È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Martino il 45enne Salvatore Marrone, titolare di una pizzeria da asporto in via Roma, a Ponte nelle Alpi, che nel primo […]