Scuole dell’infanzia, lunedì 6 settembre al via l’anno scolastico in Trentino

Sono 13.221 i bambini iscritti

Trento – Lunedì 6 settembre 2021 prenderà il via l’anno scolastico 2021/2022 delle scuole dell’infanzia. Dopo un’estate che ha visto le scuole aperte anche nel mese di luglio, la ripresa delle lezioni sarà regolare. I dati più significativi riferiti alle iscrizioni indicano che i bambini iscritti per il prossimo anno sono 13.221; di questi 8.092 (61,2%) frequenteranno le scuole equiparate e 5.129 (38,8%) le scuole provinciali.

Le iscrizioni rispetto allo scorso anno evidenziano una flessione pari al 3,66%; quest’ultima si riflette sul numero di sezioni attivate che sono 658, di cui 259 nelle scuole dell’infanzia provinciali e 399 nelle scuole equiparate. Il numero di scuole si conferma in 266, distribuite sull’intero territorio provinciale, di cui 112 provinciali e 154 equiparate.

In merito all’organizzazione è stato introdotto un nuovo parametro che prevede l’accoglimento di 24 bambini per sezione anziché 25, questo al fine di rispondere in maniera più appropriata e prudenziale al contenimento della pandemia e per contrastare contestualmente il calo di sezioni dovuto alla riduzione di iscritti.

La domanda delle famiglie per la fruizione del servizio di prolungamento d’orario continua ad essere particolarmente rilevante. Sono infatti 7.900 dei complessivi 13.221, i bambini per i quali è stata fatta richiesta di prolungamento fino alle tre ore giornaliere, rispetto alle sette ore di apertura standard. Da quest’anno tale servizio sarà a carattere annuale, ovvero per 10 mesi di attività didattica, anziché per singoli mesi o frazioni di anno scolastico. Questa novità, accolta positivamente dalle famiglie, assicurerà un ulteriore efficientamento della struttura organizzativa, anche per ciò che concerne l’assegnazione della dotazione organica.

In tema di organico, gli insegnanti sono 2.072 dei quali 1.228 alle scuole equiparate e 844 alle scuole provinciali. Sul totale 1.459 hanno un incarico a tempo pieno (25 ore settimanali) e 613 a tempo ridotto.

Il costo del programma annuale delle scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate, per l’anno 2021/2022, ammonta a 87,9 milioni di Euro.

L’inaugurazione del nuovo anno scolastico avverrà simbolicamente presso tre scuole del territorio alla presenza dell’assessore all’istruzione, università e cultura, del dirigente del Servizio attività educative per l’infanzia e delle autorità locali a Trambileno (Scuola dell’infanzia equiparata)e a Vallarsa (Scuola dell’infanzia provinciale “A. Moro” e Scuola dell’infanzia provinciale Sant’Anna).

