Scuole dell’infanzia, insegnanti in sciopero in Trentino

Protesta di Cisl Cgil e Satos soprattutto contro l’apertura a luglio

Trento – Sciopero nel primo giorno del mese di luglio, oggetto della protesta. Tornano in piazza Dante gli insegnanti delle scuole dell’infanzia del Trentino, per protestare contro la proroga dell’apertura delle scuole fino al 31 luglio, proroga introdotta durante la pandemia ma in seguito diventata in sostanza strutturale.La protesta è stata indetta dai sindacati Cgil, Cisl e Satos. Circa 400 gli insegnanti coinvolti, anche se i dati definitivi sull’adesione si avranno soltanto al termine della manifestazione.

Cisl scuola precisa che le motivazioni del presidio, sono in particolare: “L’estensione del calendario scolastico, la valorizzazione del ruolo educativo delle insegnanti, un’effettiva esigibilità delle ferie per tutto il personale, la difficoltà a reperire personale a tempo determinato, una riduzione risolutiva del numero di bambini per sezione, puntualità e costanza dei rinnovi contrattuali anche nella loro parte normativa”.