Scuole aperte a Primiero: sabato 19 novembre dalle 10 alle 18

Porte aperte all’Istituto Superiore e al Centro professionale

Primiero (Trento) – Sabato 19 novembre l’Istituto superiore di Primiero e il Centro di Formazione Professionale Enaip, propongono la loro prima giornata di Scuola aperta per il corrente anno scolastico. L’iniziativa punta ad offrire ai futuri studenti e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere nel dettaglio l’offerta formativa dei due Istituti e le caratteristiche dei loro diversi corsi e dei rispettivi progetti didattici, ma anche di confrontarsi direttamente con Dirigenza e corpo docente e con l’esperienza diretta di alcuni ex alunni.

La giornata di Scuola aperta prevede due momenti. Inizialmente, dalle 10 alle 15.00, il Cfp Enaip di Primiero presenterà i propri percorsi triennali di Operatore Elettromeccanico, Operatore di Gastronomia e Arte Bianca, Operatore dell’Accoglienza e dell’Ospitalità.

Dalle 15.00 alle 18.00 sarà invece l’Istituto superiore di Primiero ad illustrare i propri percorsi quinquennali: il Liceo Scientifico Scienze Applicate, l’Istituto Tecnico Economico, con gli indirizzi “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Turistico”, il Biennio Tecnico Tecnologico e l’Istituto Tecnico Tecnologico “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

Gli interessati potranno accedere agli incontri prenotandosi attraverso le rispettive Segreterie didattiche (IC Primiero: tel. 0439.62435, email: segr.icprimiero@scuole.provincia.tn.it; CFP ENAIP Primiero: tel. 0439.762057, email cfp.primiero@enaip.tn.it). Una seconda giornata di scuola aperta sarà proposta il 17 dicembre prossimo.

Istituto Superiore di Primiero

Indirizzi: Liceo Scientifico Scienze applicate, Istituto Tecnico Economico (ind. Finanza e marketing e Turistico) e Istituto Tecnico Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Iscritti: 266, oltre un terzo dei quali proveniente da Arsiè, Gosaldo, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Seren del Grappa, Sovramonte.

Mobilità internazionale: quest’anno saranno alunni del Liceo scientifico delle scienze applicate anche 2 studenti provenienti da Paraguay e Russia, mentre 5 studenti di classe IV dell’IC Primiero frequenteranno l’anno scolastico, o parte di esso, rispettivamente in Australia, Irlanda, Svezia, Sudafrica e Danimarca.

Altre specializzazioni: certificazioni linguistiche; scambi e settimane linguistiche al III e IV anno (compatibilmente con la situazione sanitaria); attività scientifiche in laboratorio; percorsi CLIL di Arte, Economia, Educazione civica e alla cittadinanza; partecipazioni ad iniziative culturali in collaborazione con istituzioni locali e nazionali (tra cui: Comunità e Comuni di Primiero, APT e Biblioteche locali, Federazione Trentina della Cooperazione, FAI, CRI, Forze dell’ordine). L’Istituto è inoltre Test center ICDL accreditato ed è stato più volte premiato come “Scuola più sportiva della Provincia”.

Cfp Enaip Primiero

Indirizzi: Industria e Artigianato (Operatore Elettromeccanico), Alberghiero e Ristorazione (Operatore di Gastronomia e Arte Bianca; Operatore di Accoglienza e Ospitalità), Apprendistato duale di Tecnico di Cucina e di Tecnico dei Servizi di Sala Bar.

Iscritti: 67 studenti provenienti dalla Valle di Primiero e dai comuni di Arsiè, Feltre, Lamon e Fonzaso.

Altre specializzazioni: esperienze lavorative in aziende del territorio ed extraterritoriali, tirocini nel II e III anno, tirocini estivi, nuovi laboratori di cucina e sala-bar presso la prestigiosa sede di Palazzo Scopoli a Tonadico, laboratorio di robotica educativa, AutoCAD, corso di saldatura per il conseguimento del diploma di International Welder, certificazioni linguistiche, visite in azienda, educazione alla salute e ambientale, educazione alla cittadinanza attiva, accoglienza, inclusione, orientamento personalizzato, rapporto costante con le famiglie, azioni di contrasto all’abbandono scolastico. Per prevenire fenomeni di bullismo, cyberbullismo e usi distorti della rete, il Centro Enaip di Primiero (come gli altri 8 Centri Enaip del Trentino) ha avviato azioni di sensibilizzazione e informazione rivolte sia ai ragazzi che ai genitori per fornire strumenti utili ad un uso consapevole e corretto della tecnologia. Per questo, Enaip Trentino ha ottenuto la certificazione da CSQA in base alla norma UNI PdR 42:2018.