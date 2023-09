Imèr si racconta con un colorato murales sulla scuola dell’infanzia: ecco il suo significato

L’opera, presentata in questi giorni di festa per il paese, è stata realizzata dall’artista Andrea Dros Canò

Imèr (Trento) – Dros ha voluto esprimere in una chiave geometrica, le rappresentazioni che contraddistinguono fortemente il paese di Imèr nel Primiero. “L’arte è storia, cultura del passato e del presente – spiega l’artista – per questo insieme al Comune di Imèr abbiamo scelto la scuola dell’infanzia, per insegnare ai più piccoli attraverso il colore e la creatività, i frutti del luogo dove viviamo”.

Il significato del murales

Il legno, l’acqua, le montagne e la roccia. Dall’ammonite “fossile presente nella valle” al fiore della genziana e quello delle stelle alpine. Ma anche boschi, il monte Pavion e lo stendardo di Imèr con la lontra e il suo cucciolo, un richiamo della scuola infantile. Poi c’è una bambina che disegna. “Disegna come fanno i bambini in uno dei riquadri, e rappresenta ciò che per lei è Imèr. Sorretta e aiutata dai libri, come a significare che l’arte già dai più piccoli debba essere supportata dallo studio, In quanto siamo responsabili della loro creatività e il loro modo di esprimersi attraverso il colore”.

Il bambino che sorregge un fiore di stella alpina, vede nascere una farfalla senza colore, che in alcuni passaggi si trasforma in un’esplosione di elementi cromatici. Dopo alcuni mesi dalla creazione del logo, Imèr si racconta un’altra volta con un murales a colori per rappresentare la cultura, l’ambiente la storia e lo sport cogliendo l’occasione per valorizzare e migliorare l’ambito urbano del paese attraverso un lavoro qualificante e migliorativo della facciata della scuola materna.

Una scuola che si rinnova

Il sindaco di Imèr, Antonio Loss, anche a nome della Giunta, ha ringraziato l’artista Andrea Dros Canò che ha voluto “regalare” ad Imèr questa bellissima opera che accoglierà nei prossimi giorni i bambini della scuola di infanzia nella ripresa delle attività didattiche dopo la pausa estiva. La scansione del QR code permette di visitare il sito https://hawanafamily.com dove è possibile visitare altre sue opere e opere di altri artisti street art