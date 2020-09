Scuola trentina, l’augurio di buon anno alla comunità scolastica dall’Istituto Comprensivo Trento 7

“Si è “riaccesa” la luce sulla scuola trentina”. Ha esordito così il dirigente dell’Istituto Comprensivo Trento 7, Paolo Andrea Buzzelli, in occasione del primo giorno di scuola alla Primaria Sant’Anna di Gardolo dove, assieme agli insegnanti e al personale scolastico, ha accolto una folla di bambini e genitori emozionati e una delegazione istituzionale, composta dall’assessore provinciale all’istruzione e dal dirigente generale del Dipartimento istruzione. “Dopo il buio c’è sempre il sereno – ha proseguito il dirigente – e questo è l’auspicio che vogliamo far pervenire da Gardolo a tutte le scuole del Trentino, nella speranza che il nuovo anno possa trascorrere il sereno possibile”

Trento – L’assessore, nel ringraziare tutti coloro che in realtà non hanno mai smesso di lavorare per permettere un rientro a scuola in sicurezza di studenti e personale scolastico, ha ribadito l’importanza della coesione territoriale che, anche in questa circostanza, ha giocato un ruolo fondamentale per riuscire ad arrivare a questo momento preparati.