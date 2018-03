A scuola senza barriere, gli studenti di Primiero in sedia a rotelle trovano e segnalano gli ostacoli

Connect on Linked in

Dopo la giornata “Senza barriere” svoltasi a Tonadico, a Primiero questa volta sono i giovani protagonisti

Primiero (Trento) – I giovani hanno toccato con mano le difficoltà quotidiane, per chi è costretto a muoversi su una sedia a rotelle anche a Primiero. Dopo il successo della “Skarrozzata” organizzata a Tonadico, l’iniziativa è approdata nelle scuole. Quanto condizionano la vita piccoli e grandi ostacoli, gradini imprevisti, salite o discese con rampe particolarmente ripide?

Ne hanno fatto esperienza diretta gli studenti di II^ Liceo Scientifico e di IV^ CAT dell’Istituto Superiore di Primiero, che nei giorni scorsi hanno percorso, sulle sedie a rotelle messe a disposizione dall’APSP “San Giuseppe”, un breve percorso circolare, dalla scuola al centro di Fiera di Primiero, guidati dalle indispensabili indicazioni del geometra Andrea Facchinelli. Dopo l’incidente che lo ha costretto in carrozzina quasi dieci anni fa, Facchinelli ha infatti impegnato la propria professionalità di progettista a fianco di ASTRID – Associazione Trentina per la Ricerca Integrata e la Disabilità – per sensibilizzare i più giovani e le istituzioni rispetto al reale impatto delle barriere architettoniche sulla vita delle persone e per attivare azioni concrete per eliminarle.

L’iniziativa è stata proposta da un comitato di cittadini sensibili al problema della mobilità delle persone disabili e l’IC Primiero l’ha ritenuta una preziosa occasione per promuovere nei propri alunni una cittadinanza più attiva ed inclusiva e professionalità più attente agli individui per i propri futuri progettisti. Sono bastati pochi minuti in carrozzina per iniziare a comprendere davvero: i ragazzi si sono infatti confrontati coi 2 cm di un raccordo sbagliato, con i dislivelli maggiori dell’8%, con le pendenze laterali e i restringimenti dei marciapiedi, spesso rischiando di cadere e di ribaltare il proprio mezzo. La maggioranza non avrebbe concluso il percorso senza i suggerimenti di Andrea e l’aiuto di docenti e compagni.

Nel successivo approfondimento in classe, Facchinelli ha poi dimostrato quanto sia del tutto erronea la convinzione diffusa che realizzare viabilità ed edifici “sbarrierati”, o riqualificare quelli esistenti, sia oneroso e complesso, illustrando una serie di interventi già attivati sul territorio trentino.

L’attività didattica si propone infatti anche la mappatura di alcune barriere architettoniche presenti sul nostro territorio e l’individuazione di alcune soluzioni tecniche. Gli studenti, supportati dai loro docenti, le proporranno poi ai Comuni locali che hanno dimostrato di prendere a cuore il problema e di voler intervenire sulla viabilità in modo che tutti i cittadini possano muoversi sul territorio in piena autonomia e sicurezza. L’iniziativa non mira dunque solo ad abbattere le barriere architettoniche, ma anche quelle dell’indifferenza e dell’egoismo, ostacoli talvolta più difficili da rimuovere dei muri e degli scalini. Eliminare le barriere architettoniche invece è prima di tutto una questione culturale e un impegno di civiltà.

Altre immagini dell’iniziativa