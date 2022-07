Scuola Primaria di Mezzano: “Corsa contro la fame”

Nel corso di tutto l’anno scolastico, la Scuola primaria di Mezzano ha partecipato al progetto solidale “Corsa contro la fame”, promosso dall’organizzazione umanitaria internazionale ”Azione contro la Fame” e patrocinato dal CONI

Mezzano (Trento) – L’attività si è inserita tra le iniziative di Educazione civica e alla cittadinanza e si è sviluppato in modo trasversale, attraverso laboratori ludico-didattici multidisciplinari che hanno permesso agli alunni coinvolti di confrontarsi direttamente con realtà diverse dalla propria dal punto di vista territoriale, climatico e ambientale, ma anche di conoscere stili di vita e livelli di povertà e di malnutrizione molto distanti da quelli italiani. Nell’ambito del percorso, infatti, anche attraverso l’intervento di un esperto esterno, gli studenti hanno potuto ascoltare le testimonianze di alcuni bambini del Madagascar, paese Focus, e comprendere più profondamente il significato di problematiche attuali quali cambiamenti climatici, sostenibilità, guerre e povertà.

Ogni alunno si è sentito partecipe del progetto e consapevole della propria concreta possibilità di contribuire ad aiutare chi è meno fortunato anche con piccoli gesti. Al termine del percorso, i bambini hanno ricevuto uno strumento chiave: il passaporto solidale, per sensibilizzare familiari e conoscenti sugli argomenti trattati in classe e diventare a loro volta “sponsor” per i giochi finali, con una promessa di donazione per aiutare i piccoli del Madagascar.

Nelle ultime settimane di scuola, nel cortile, tra percorsi, lanci con la palla, gioco della “campana”, “caccia alla coda” e ”gioco dell’oca”, i bambini, con l’aiuto degli “sponsor” sostenitori, hanno potuto realizzare il loro obiettivo: raccogliere le donazioni promesse, dopo aver effettuato i giochi con entusiasmo. La meravigliosa collaborazione ha permesso di raccogliere un’importante cifra che porterà a realizzare pienamente lo scopo del progetto: aiutare i bambini del Madagascar, costruendo un ponte di solidarietà tra nuove generazioni.