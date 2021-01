Scuola, dal 7 gennaio in Trentino in classe 50% Superiori. In Alto Adige ritorno didattica in presenza per tutte le scuole

Lo ha confermato l’assessore all’istruzione Bisesti incontrando i dirigenti scolastici delle scuole trentine. Rientro normale per elementari e medie

Trento/Bolzano – Gli studenti trentini rientreranno a scuola in presenza al 50% il prossimo 7 gennaio. Il nuovo Piano prevede l’aggiunta di ulteriori 115 mezzi per i percorsi extraurbani, 20 per le tratte urbane e 40 per il trasporto ferroviario. Sono previsti inoltre dei presìdi alle fermate degli autobus e un monitoraggio di due settimane per capire eventuali ulteriori passi da intraprendere.

Lo ha confermato lunedì l’assessore all’istruzione e cultura Mirko Bisesti, in un incontro con i dirigenti scolastici. “Desidero ringraziarvi tutti – ha esordito l’assessore – per l’impegno profuso anche durante questi giorni di vacanze natalizie particolari, contraddistinte dalla pandemia. Nel corso della notte – ha spiegato Bisesti – si è tenuta un’interlocuzione informale con i vertici nazionali in merito alla riapertura della scuola in presenza. In questo contesto alcune realtà regionali hanno espresso perplessità in merito alla riapertura il prossimo 7 gennaio, ma a tre giorni dalla fine delle vacanze, dopo un ulteriore confronto con la parte sanitaria e sulla base dei dati sanitari che caratterizzano il quadro provinciale, posso confermare che in Trentino il 7 gennaio si partirà con la didattica in presenza al 50%, come peraltro stabilito dal Ministro Speranza.

Alla riunione, presenti anche il dirigente generale del Dipartimento istruzione, Roberto Ceccato e la Sovrintendente scolastica, Viviana Sbardella è stato spiegato che dopo un confronto costante tra Commissario del Governo, vertici della sanità, dei trasporti e dell’istruzione si è giunti ad un nuovo Piano trasporti che prevede il 50% dell’occupazione dei mezzi pubblici.

Didattica in presenza e trasporti a Bolzano

Il 7 gennaio riparte la didattica in presenza in tutte le scuole. I dettagli, riguardanti anche i trasporti, verranno illustrati martedì 5 gennaio in una conferenza stampa della provincia di Bolzano. “Con la conclusione delle vacanze di Natale – si legge in una nota della Provincia -, giovedì 7 gennaio 2021 è previsto in Alto Adige il ritorno alla didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Per il ritorno in aula è prevista l’introduzione di un piano di trasporto scolastico, al fine di garantire per alunni e studenti un rientro a scuola in sicurezza. Tutti i dettagli riguardanti il settore della scuola e della mobilità verranno illustrati dagli assessori provinciali alla scuola Giuliano Vettorato, Philipp Achammer e Daniel Alfreider, competente anche per il settore della mobilità, nel corso di una conferenza stampa in diretta web”.

