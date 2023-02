Scuola in Trentino: 14.766 iscrizioni per il 2023/24, lieve calo nell’infanzia

Il 47% sceglie il liceo tra le prime iscrizioni

Trento – Chiusi i termini per le iscrizioni scolastiche alle classi prime delle scuole del 1/o e del 2/o ciclo di istruzione e della scuola dell’infanzia in Trentino per l’anno scolastico 2023/24. Il totale degli iscritti per scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e della formazione professionale è pari a 14.766, contro i 14.706 dello scorso anno.

Un lieve calo si rileva nella scuola dell’infanzia. Nello specifico l’unico dato in flessione è costituito dagli iscritti alla prima classe della scuola elementare, che passano dai 4.545 dell’anno in corso ai 4.474 del prossimo anno, mentre, per quanto riguarda la secondaria di primo grado gli iscritti passano dai 4.851 dell’anno in corso ai 4.953.

Nel secondo ciclo, i licei (al 47% del totale) registrano 2.521 iscritti, contro i 2.540 dello scorso anno, mentre nella formazione professionale (19%) gli iscritti sono 1.008 (993 nel 2022/23). Lieve aumento agli istituti tecnici (33,4%), che passano da 1.724 a 1.770; il maggior incremento, viene registrato dall’indirizzo economico (da 712 a 757 domande).

Nella scuola dell’Infanzia il calo demografico non incide particolarmente, con iscritti che passano dai 12.186 dello scorso anno ai 12.172 di quello a venire. Aumentano le richieste del prolungamento estivo, che per l’estate 2023 registra 8.708 domande (7.088 nel 2022).

