Scuola e Mascherine inutilizzate in DAD? Ecco come donarle alla Moldavia con l’associazione “Senza più confini Onlus”

Se avete mascherine a casa, fate come è stato indicato dalla Consulta dei Genitori nella lettera spedita alle famiglie lo scorso 11 maggio: portiamole a scuola tra il 17 ed il 22 maggio dove in ogni plesso del Trentino è stato individuato un referente alla raccolta

di Ervino Filippi Gilli

Trento – Ho scritto più volte come l’abbandono delle mascherine stia diventando un problema di igiene pubblica: usarla e poi gettarla nel raccoglitore del materiale indifferenziato non dovrebbe essere questo gran problema ma si sa … alcuni di noi o sono distratti o sono incivili ed il risultato è che abbandoni ce ne sono parecchi, dai fondovalle alla montagna. Non è di questo però che voglio scrivere oggi ma, al contrario, di un atto di civiltà e solidarietà.

Mascherine anche in DAD

Come sappiamo i nostri ragazzi sono rimasti in Didattica a Distanza per mesi ma la macchina della distribuzione delle mascherine a scuola non si è fermata ed ecco che gli istituti e qualche famiglia si ritrovano con pacchi sigillati di mascherine che probabilmente non useranno. Che farne? Certamente non buttarle, sarebbe uno schiaffo alla miseria!

Come aiutare

Ed allora perché non aderire alla campagna promossa dall’Associazione “Senza più confini ONLUS” di Trento e raccoglierle per poi inviarle in Paesi che in piena emergenza sanitaria ne hanno un disperato bisogno? Uno di questi Stati è la Moldavia e la richiesta urgente di materiale sanitario è giunta dal dottor Iuri Pectu vice direttore del’Ospedale di Hincesti.

Regalarle o gettarle, a noi la cosa non cambia la vita, ma a loro sì!

Ed allora, se avete pacchi ancora intatti di mascherine a casa, fate come è stato indicato dalla Consulta dei Genitori nella lettera spedita aille famiglie l’11 maggio: portiamoli a scuola tra il 17 ed il 22 maggio dove in ogni plesso è stato individuato un referente alla raccolta.

Per informazioni si può contattare via facebook @senzapiuconfini l’associazione trentina o per la zona di Primiero, la presidente della Consulta locale, Silvana Faoro (340.2674538) che potrà darvi tutte le delucidazioni del caso.

Io le dono e tu?