Scuola e lavoro: al via gli stage per gli allievi del CFP ENAIP Primiero

A partire da quest’anno anche gli allievi delle classi seconde svolgeranno uno stage di quaranta ore in azienda

di Nicola Testoni

Primiero (Trento) – Scuola ed aziende del territorio sempre più vicine. Al Centro di Formazione Professionale Enaip Primiero sono partiti in questi giorni gli stage per ventiquattro allievi frequentanti le classi terze del settore alberghiero.

I percorsi formativi nelle aziende, che avranno una durata complessiva di 200 ore, si svolgeranno nelle strutture alberghiere della Valle di Primiero e consentiranno agli studenti di acquisire nuove conoscenze e competenze relative al proprio ambito professionale per migliorare e integrare quanto già appreso presso il CFP.

Poi, in primavera, sarà la volta degli allievi del settore Industria e Artigianato (qualifica di Operatore Meccanico) che saranno inseriti in contesi di lavoro del territorio coerenti alla loro specifica formazione.

«In situazioni di lavoro concrete – spiega il direttore dell’Enaip, Fausto Eccher – i nostri allievi applicheranno conoscenze e abilità che hanno acquisito negli anni precedenti, con la possibilità di sperimentare in prima persona le dinamiche e i problemi che si possono verificare in un contesto lavorativo reale».

Oltre a ciò, tale esperienza comporta una significativa valenza orientativa per ogni studente per definire con maggior consapevolezza un proprio progetto professionale futuro e decidere se proseguire la formazione o inserirsi, dopo la qualifica, nel mondo del lavoro.

Durante lo svolgimento dello stage, l’attività dei ragazzi sarà costantemente monitorata e verificata da un tutor del CFP nel ruolo di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile dell’azienda ospitante.

A partire da quest’anno, inoltre, anche gli allievi delle classi seconde svolgeranno uno stage di quaranta ore in azienda: sarà per molti di loro una prima importante esperienza di inserimento in un contesto lavorativo.

Da sempre il CFP Enaip Primiero – istituito fin dagli anni Cinquanta proprio per favorire la crescita professionale dei lavoratori – ha promosso e sostenuto il dialogo e la sinergia con le aziende del territorio che operano nei settori che anche oggi caratterizzano l’economia locale.

Pur nel rispetto dei Piani di Studio, definiti dalla PAT, la collaborazione con il mondo del lavoro risulta strategica per la Formazione Professionale per meglio definire e declinare i contenuti.

Il CFP Enaip di Primiero cura la formazione nei seguenti settori: Industria Artigianato, per il conseguimento della Qualifica di Operatore Meccanico e Servizi (Alberghiero e Ristorazione) per il conseguimento della Qualifica di Operatore di Gastronomia e Arte Bianca e della Qualifica di Operatore dell’Accoglienza e dell’Ospitalità. Dopo la Qualifica, è possibile proseguire il percorso formativo con il quarto anno per il conseguimento del Diploma Professionale di Tecnico nei vari settori di riferimento.

Dopo aver conseguito il Diploma di Tecnico, l’allievo interessato a proseguire ulteriormente il percorso di formazione ha la possibilità di iscriversi al Corso Annuale di Preparazione dell’Esame di Stato per il conseguimento del Diploma di maturità nelle sedi identificate dalla PAT di anno in anno.

Inoltre è possibile continuare il percorso di formazione frequentando i corsi biennali di Alta Formazione Professionale per il conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore sempre nei diversi ambiti professionali.