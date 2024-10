Scuola dell’infanzia Tonadico ottobre 1954 – 2024: una mostra racconta la sua storia

Tonadico in festa nei giorni scorsi per il 70° anniversario della costruzione della sede della scuola. Aperta anche una mostra che racconta la sua storia fino al 9 novembre, anche con visite guidate

Tonadico (Trento) – La struttura, pensata per accogliere gli oltre 60 bambini che negli anni ’50 la frequentavano, nel tempo è diventata un riferimento sociale, culturale, religioso, ricreativo ed educativo per la comunità di Tonadico e oggi anche per la vicina realtà di Siror (dopo la chiusura della scuola), ma da diversi anni è anche sede del Nido per l’infanzia.

Dopo i festerggiamenti dei giorni scorsi con autorità locali, bambini e molte famiglie, è possibile visitare anche una mostra che ne racconta la storia. Una scuola in cammino”, è un percorso tra i ricordi di un tempo che raccontano il valore educativo della scuola di oggi mettendo in evidenza le esperienze progettate dalle insegnanti per sostenere gli apprendimenti tra bambini.

La mostra è visitabile presso la Scuola dell’infanzia fino al 9 novembre:

dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.30

visite guidate: martedì 5 novembre dalle 20.00 alle 22.00 e sabato 9 novembre dalle 16.00 alle 18.00