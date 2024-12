Scuola dell’infanzia: in Trentino iscrizioni al via per l’anno 2025/2026

Iscrizioni aperte dalle ore 8.00 di lunedì 20 gennaio 2025 alle ore 20.00 di giovedì 6 febbraio 2025. Verrà richiesta anche conferma di iscrizione all’undicesimo mese estivo 2025 per singoli periodi

Trento – La Giunta provinciale, ha approvato i tempi e le modalità di iscrizione alla scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026. Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 8.00 di lunedì 20 gennaio alle ore 20.00 di giovedì 6 febbraio 2025. Hanno diritto all’iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento, che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2026. La domanda di iscrizione dovrà essere presentata online, mediante l’accesso al portale Vivoscuola. Negli stessi termini saranno aperte le pre-iscrizioni per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2026 presso la scuola dell’infanzia dell’area d’utenza.

Per quanto riguarda l’undicesimo mese estivo per il 2025, come spiegato dalla vicepresidente e assessore all’istruzione Francesca Gerosa, i dati relativi alle medie delle frequenze registrate nel corso del mese di luglio 2024 registrano la presenza di 7.943 bambini su un totale di iscritti pari a 13.482,con un aumento medio rispetto a luglio 2023 di 1.446 bambini. “Mi ero impegnata a fare nel corso dell’anno approfondite analisi sull’organizzazione dell’undicesimo mese estivo, e così ho fatto. Partendo da diverse sollecitazioni abbiamo anche analizzato l’andamento delle frequenze nel mese di giugno, che secondo qualcuno avrebbero subito una flessione con l’introduzione di luglio, ma le analisi dei dati ‘pre e post luglio’ non fanno emergere differenze tra ‘il prima e il dopo’: l’introduzione di luglio non ha portato a una flessione nel mese di giugno.

L’andamento poi delle frequenze dell’undicesimo mese del 2024, che abbiamo analizzato sulle singole settimane, se pur con differenze tra scuole e territori mostrano in generale un aumento nelle frequenze dei bambini. Abbiamo quindi deciso di confermare la scuola per l’undicesimo mese nel periodo estivo anno 2025, ma con delle accortezze. È necessario lavorare con una programmazione, e per questo è essenziale avere contezza del numero dei bambini che intendono fruirne, per consentire un’efficiente organizzazione delle attività, ivi inclusa la programmazione delle assunzioni a tempo determinato delle insegnanti, nonché la programmazione delle ferie da parte del personale.

Per questo si è ritenuto necessario richiedere alle famiglie la conferma dell’iscrizione per singoli periodi, e in una logica di corresponsabilità, in virtù dell’impegno organizzativo messo in campo dall’Amministrazione, chiediamo loro anche l’impegno alla relativa frequenza, per metterci nelle condizioni di organizzare al meglio le attività e il personale” ha dichiarato Gerosa. La vicepresidente conclude precisando l’intenzione di proseguire l’approfondimento dei dati, anche a seguito dell’andamento dell’anno scolastico 2024/2025, sulle modalità di organizzazione dell’offerta di servizi per l’undicesimo mese nel periodo estivo dell’anno 2026, con l’obiettivo di programmarne al meglio le modalità di erogazione; senza escludere, proprio nel riconoscimento dell’impegno organizzativo della Provincia, anche la possibile verifica dell’opportunità di introdurre, per l’undicesimo mese del 2026, una compartecipazione giornaliera al costo del servizio scolastico estivo qualora il bambino, nonostante sia iscritto, non frequenti la scuola per ragioni diverse da quelle afferenti lo stato di salute.

Iscrizione on line – tempi e criteri, anno scolastico 2025/2026

La domanda di iscrizione va presentata per via telematica (online) al seguente link web https://vivoscuola.it/iscrizioni mediante SPID, utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore, o carta d’identità elettronica CIE (in alternativa è ancora possibile utilizzare la Tessera sanitaria/Carta Provinciale dei Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul territorio).

Le domande di pre-iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1° febbraio e il 31 marzo 2026, residenti o domiciliati in provincia di Trento, sono da presentare negli stessi termini fissati e cioè dal 20 gennaio al 6 febbraio 2025, presso la scuola dell’infanzia dell’area d’utenza. La pre-iscrizione consentirà alle famiglie di acquisire la precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili da gennaio 2026, salva la necessità di conferma della domanda da parte del richiedente dal 1° all’8 ottobre 2025.

Servizio mensa, prolungamento di orario e undicesimo mese, anno scolastico 2025/2026

Le tariffe del servizio mensa restano invariate e prevedono, come lo scorso anno, un importo massimo a pasto di Euro 4, ridotto tenendo conto della dichiarazione ICEF della famiglia e ulteriormente ridotto tenendo conto del numero di componenti della famiglia.

Contestualmente all’iscrizione ed entro i medesimi termini, la famiglia può scegliere di iscrivere il proprio figlio anche al servizio di prolungamento dell’orario giornaliero. La durata massima del prolungamento dell’orario giornaliero è di tre ore, oltre alle sette di ordinaria apertura. Il servizio ordinario di scuola dell’infanzia è fornito in regime di gratuità, mentre i servizi di prolungamento d’orario giornaliero e di mensa prevedono il concorso finanziario delle famiglie, calcolato in base al sistema di valutazione della condizione economica familiare (ICEF).

La tariffa annuale a carico delle famiglie per l’utilizzo del servizio di orario prolungato, invariata dallo scorso anno e con possibilità di riduzione in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare frequentanti il servizio di prolungamento dell’orario giornaliero, va da un minimo di 82,50 euro a un massimo di 220 euro per un’ora giornaliera, da 165 euro a 440 euro per 2 ore e da 275 euro a 726 per tre ore, a seconda della propria condizione economica familiare (ICEF). Per l’anno scolastico 2025/2026 le agevolazioni tariffarie sono calcolate in automatico (senza la necessità di presentare una specifica domanda al CAF), con la presentazione online della domanda di iscrizione, utilizzando le dichiarazioni ICEF già disponibili.

Per le iscrizioni al servizio di prolungamento dell’orario giornaliero presso una scuola dell’infanzia provinciale, il versamento della tariffa dovuta a favore della Provincia autonoma di Trento, dovrà avvenire esclusivamente attraverso il metodo PagoPA; il sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Per le iscrizioni al servizio di prolungamento dell’orario giornaliero presso una scuola dell’infanzia equiparata, per il versamento della tariffa si provvede secondo le indicazioni fornite dall’ente gestore della scuola.

Per l’undicesimo mese estivo dell’anno 2026 valgono le medesime modalità previste in data odierna per quello del 2025, e le famiglie dovranno quindi confermare e scegliere on line, a gennaio 2026, la frequenza ai singoli periodi. La giunta ha poi stabilito che a seguito di monitoraggio e nuove analisi dei dati potrà rivedere le modalità organizzative nell’erogazione del servizio, e tra le possibili nuove modalità anche valutare di introdurre, in una logica di corresponsabilità in virtù dell’impegno organizzativo messo in campo dall’Amministrazione, una eventuale richiesta di compartecipazione giornaliera al costo del servizio scolastico estivo, qualora il bambino, nonostante sia iscritto, non frequenti per ragioni diverse da quelle afferenti lo stato di salute.

Domanda di conferma di iscrizione e frequenza all’undicesimo mese, anno scolastico 2024/2025

Contemporaneamente all’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026, al fine di consentire un’efficiente organizzazione delle attività, ivi inclusa la programmazione delle assunzioni a tempo determinato necessarie all’erogazione dell’undicesimo mese anno 2025 nonché la programmazione delle ferie da parte del personale, le famiglie con bambini già iscritti ad una scuola dell’infanzia in Trentino nell’anno scolastico 2024/2025 devono presentare domanda di conferma di iscrizione e frequenza all’undicesimo mese nel periodo estivo 2025, per poter fruire del servizio scolastico. L’undicesimo mese di apertura della scuola dell’infanzia coincide con il mese di luglio per le scuole a calendario ordinario (da martedì 1 luglio a giovedì 31 luglio 2025), il mese di giugno per le scuole a calendario turistico (da martedì 3 giugno a lunedì 30 giugno 2025) e da martedì 15 luglio a giovedì 14 agosto 2025 per le scuole a calendario speciale. Le famiglie dei bambini iscritti alle scuole dell’infanzia del Trentino nell’anno scolastico 2024/25 riceveranno un’e-mail per avvisarle della necessità di conferma dell’iscrizione e frequenza.

Queste altre indicazioni presenti nel relativo provvedimento approvato oggi:

la domanda di conferma di iscrizione e frequenza vale solo per i periodi (settimane) scelti durante l’undicesimo mese anno 2025;

il numero minimo di iscritti per l’attivazione del servizio scolastico estivo è di 5 bambini per le scuole monosezionali e di 7 bambini per le scuole con più di una sezione. Se il numero minimo di bambini non è raggiunto, la struttura provinciale competente in materia di scuole dell’infanzia può valutare se consentire la frequenza nella scuola dell’infanzia più vicina, provinciale o equiparata;

la copertura oraria del servizio scolastico estivo è di almeno 7 ore al giorno, secondo l’attuale orario di apertura della propria scuola dell’infanzia, oltre al prolungamento dell’orario giornaliero (anticipo/posticipo) se già richiesto dalla famiglia per l’anno scolastico 2024/25;

il servizio di prolungamento dell’orario giornaliero (anticipo/posticipo) è attivato solo in presenza di un numero minimo di iscritti al servizio: 5 bambini per le scuole monosezionali e 7 per le scuole con più di una sezione e nelle fasce orarie già richieste e attivate nell’anno scolastico 2024/25;

il servizio di trasporto pubblico è attivato solo per coloro che già ne stanno usufruendo nell’anno scolastico 2024/25.

Per ulteriori dettagli le versioni integrali dei provvedimenti possono essere scaricate dal portale della scuola trentina all’indirizzo: www.vivoscuola.it